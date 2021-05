Khrystyna Novak: ritrovato il cadavere della ragazza sei mesi dopo l’omicidio

Arriva la seconda svolta in questa vicenda davvero assurda. Dopo l’arresto del presunto assassino della Novak, è stato ritrovato anche il suo cadavere. La notizia è stata data dalle testate nazionali oggi, 21 maggio 2021 a oltre sei mesi dalla scomparsa della donna. Il corpo di Khrystyna Novak è stato ritrovato in un casolare nei pressi di Castelfranco di Sotto, paese nella provincia di Pisa. Il corpo della Novak non era poi così distante da dove la 29enne viveva prima che di lei si perdessero le tracce.

La notizia è stata data in anteprima questa mattina dal quotidiano “Il Tirreno” e, come detto in precedenza, ripresa poi da tutte le testate nazionali. Del caso si era occupato in modo molto approfondito anche Chi l’ha visto. La mamma di Khrystyna infatti ne aveva denunciato la scomparsa. La donna molto preoccupata dopo quello che era successo a sua figlia ( l’arresto del compagno) ha subito allertato le amiche della giovane in Italia e poi le forze dell’ordine.

Qui l’intera vicenda

Ritrovato il cadavere di Khrystyna Novak : le ultime notizie

Secondo quanto si apprende, il corpo è stato scoperto dopo una battuta effettuata nelle scorse ore dagli agenti di polizia di Pisa nei pressi del punto in cui il cellulare della giovane ucraina aveva smesso di trasmettere segnali. Non ci sarebbe stata quindi una confessione da parte dell’uomo che al momento si trova in carcere con l’accusa di aver ucciso la ragazza.

La prima svolta in questo caso era arrivata il 23 marzo quando era stato fermato un vicino di casa della donna. Con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere venne infatti arrestato il fiorentino Francesco Lupino, 49 anni, tatuatore, vicino di casa della vittima ad Orentano, frazione di Castelfranco di Sotto, e socio in affari di droga con il fidanzato della ragazza scomparsa. Dalla Procura di Pisa Lupino è ritenuto il presunto assassino della giovane, di cui era stata denunciata la scomparsa alla polizia il 9 novembre 2020, dopo nove giorni in cui non dava più notizie di sé a familiari ed amici.

La Novak, era scomparsa poche ore dopo l’arresto del suo compagno, Airam Gonzalez Negrim, un imprenditore di 41 anni di origini spagnole, fermato dal commissariato di Pontedera per i reati di porto abusivo d’arma e munizioni, ricettazione, detenzioni di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Armi e droga erano stati trovati nella sua villetta di Corte Nardi, a Orentano, dove abitava la stessa 29enne.