Ultime notizie Denise Pipitone: da Ore 14 le novità sul caso

Terzo speciale dedicato al caso Denise Pipitone per Ore 14 in onda oggi in diretta su Rai 2 con Milo Infante. Il giornalista ormai da oltre due mesi e mezzo segue le vicende legate alla bambina scomparsa da Mazara del Vallo e insieme agli inviati sul campo e a quelli che lavorano al programma, continua a fare un ottimo lavoro su questa storia. Lavoro riconosciuto anche dalla rete che, dopo la chiusura anticipata del programma, a causa del giro di Italia, ha dato nuovo spazio a Ore 14 per continuare a parlare di un caso, mediaticamente fortissimo. In onda oggi 21 giugno 2021, il terzo speciale dedicato alle nuove indagini sul caso Denise Pipitone ma non solo. La verità va ricercata in quel maledetto settembre del 2004 perchè da lì tutto ebbe inizio. Per cui il lavoro fatto da chi sta seguendo il caso, è quello di rimettere insieme tutti i tasselli, rileggendo la mole immensa di materiale raccolto in questi lunghi anni.

Milo Infante in questi giorni dai social ha spiegato che nella puntata di Ore 14 in onda oggi ci saranno dei nuovi approfondimenti. Si tornerà a parlare di Gaspare Ghaleb, sottolineando ancora una volta come tante delle cose raccontate dall’amico di Jessica Pulizzi si siano dimostrate false. Ma non solo. Come era successo anche per alcuni inviati di Chi l’ha visto, anche i giornalisti di Ore 14 sono stati aggrediti a Mazara e si parlerà anche delle conseguenze di tutto questo.

ULTIMISSIME DENISE PIPITONE: PIERA MAGGIO DIFFIDA QUARTO GRADO

Ore 14 puntata 21 giugno 2021: le ultime notizie sul caso Denise Pipitone

Le parole di Milo Infante sui social:

Ore14 Rai2 lunedì 21 giugno su Rai2 con Piera Maggio per raccontarvi di Gaspare Ghaleb, Francesca Adamo e di chi ha sentito qualcuno uscire all’una di mattina il 2 settembre da via Pirandello 55.Parleremo poi dei 10 mazaresi che hanno denunciato i giornalisti per violenza privata.Tra questi c’è anche l’aggressore del nostro inviato.A voi ogni commento

L’appuntamento con il programma di Milo Infante quindi per le 14 di oggi su Rai 2.