Boom contagi in Italia dopo il 20 luglio 2021: le ultime notizie

Un nuovo boom di contagi si registra in Italia a causa della variante delta che sta minacciando non solo il nostro paese ma buona parte dell’Europa. Secondo i dati dell’ultimo bollettino ufficiale sarebbero 3.558 i nuovi casi registrati. Dieci invece i decessi. Insomma i numeri sul Coronavirus tornano a destare preoccupazione soprattutto in questa fase in cui tutta l’Italia è in zona bianca e le restrizioni sono per buona parte decadute.

Insomma le occasioni di assembramento sono più frequenti, più facile dunque registrare nuovi contagi. E anche se le terapie intensive per il momento sono quasi vuote, la situazione preoccupa in vista del futuro prossimo. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, anche nei giorni scorsi ha invitato tutti a non abbassare la guardia. La Campagna vaccinale sta procedendo ma ancora molte persone non hanno ricevuto la prima dose. Occorre dunque fare molta attenzione per fare in modo che la curva dei contagi non conosca improvvise impennate che potrebbero essere pericolose in vista dell’autunno.

Boom contagi: ultime news sul Coronavirus

Come dicevamo, l’aumento del numero dei contagi ha indotto il Governo a ipotizzare una nuova zona gialla per alcune regioni che, in queste ultime ore, stanno registrando nuovi casi di Covid e potrebbero dunque tornare a essere a rischio in un futuro non troppo lontano. L’obiettivo sarebbe quello di lasciare tutta l’Italia in fascia bianca fino a Ferragosto ma molto dipenderà dai dati delle prossime settimane. Nel frattempo in tutta Italia si registra un importante aumento dei contagi. Il boom dei nuovi contagi si registra a Roma dove appena dieci giorni fa ci sono stati importati festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei. E’ questa la causa dell’aumento delle persone positive? Il dibattito è particolarmente acceso anche perché è vero che i festeggiamenti per la Nazionale azzurra si sono registrati in tutta Italia dopo la vittoria contro l’Inghilterra nella finalissima.

Nuovi contagi: situazione sotto controllo

Di vero c’è che la situazione è al momento sotto controllo in tutta Italia e, nonostante siano in aumento i positivi al virus, l’ultimo bollettino ha rilevato un tasso di positivamente generale che è sceso all’1.6%. Gli ultimi dati disponibili sulla giornata di ieri 20 luglio 2021 segnalano (come già detto) 3.558 casi, 1.486 in più rispetto a quelli rilevati nelle 24 ore precedenti. Saranno dunque giornate importanti in cui la curva dei contagi sarà monitorata con grande attenzione.

La variante delta è una realtà concreta da affrontare e, nonostante la campagna vaccinale continui, desta numerose preoccupazioni.