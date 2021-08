Un altro dolore per Piera Maggio: addio al nonno di Denise

Questi sono giorni molto delicati per Piera Maggio, da ormai diciassette anni. Il primo settembre sarà l’anniversario della scomparsa di Denise Pipitone e il pensiero va sempre alla “bambina” che oggi vogliamo pensare essere una donna, felice da qualche parte, anche se lontana dalla sua famiglia. In questi giorni complicati per Piera arriva un lutto doloroso. La mamma di Denise Pipitone ha detto addio oggi, anche via social, al suo papà. E’ venuto a mancare infatti il nonno di Denise Pipitone. In questi 17 anni fatti di ore e ore di appelli in tv e sui giornali, abbiamo visto rarissime volte i familiari di Piera, e non perchè non fossero al suo fianco in questa battaglia per cercare Denise, ma perchè la Maggio ha sempre preferito tutelare la privacy, per quello che ha potuto, della sua famiglia.

Lutto per Piera Maggio: è morto il suo papà

Il nonno di Denise se n’è andato senza rivedere sul volto di sua figlia quella luce che solo il ritorno a casa della ragazza le avrebbe dato. E’ un giorno triste per Piera e per tutta la famiglia. Come ha ricordato la Maggio, non c’è età che tenga per l’amore che lega un figlio ai genitori. E oggi il suo dolore è davvero grande nel salutare per sempre il suo papà. Un lutto che fa male al cuore.

Anche la redazione di Chi l’ha visto ha voluto lasciare via social un messaggio per mamma Piera Maggio. Le parole sulle pagine ufficiali del programma di Rai 3: ” Un abbraccio forte a Piera Maggio da Federica Sciarelli e dalla redazione di “Chi l’ha visto?”. Profondo cordoglio per il grave lutto che l’ha colpita, la morte del suo papà, nonno di Denise.” Ci uniamo anche noi al cordoglio per la perdita del caro papà e facciamo le nostre condoglianze alla famiglia Maggio.