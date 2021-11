Nuovo codice della strada: cosa cambia da novembre 2021

E’ entrato in vigore dal 10 novembre 2021 il nuovo codice della strada e tanti sono i cambiamenti per chi si mette al volante in queste ore. Le novità riguardano soprattutto le multe per chi commette delle infrazioni, multe più salate per chi non rispetta le regole del nuovo codice della strada. Regole che tra l’altro esistono da sempre ma visto che non vengono rispettate, il governo ha pensato di mettere mano al portafogli, con la speranza che un costo maggiore della multa, possa far rispettare di più il codice. Ad esempio saranno salatissime le multe per chi guida con un cellulare in mano o con un qualsiasi altro dispositivo. Multe ancora più alte per chi parcheggia senza averne il diritto, sulle strisce gialle per i parcheggi destinati alle persone con disabilità. E c’è anche un divieto che riguarda le oscene pubblicità sessiste che per anni siamo stati costretti a vedere lungo le strade di tutta Italia: in arrivo multe più che salate per questo genere di attività.

Ma vediamo nel dettaglio quelle che sono tutte le novità del codice della strada. Ricordiamo che le nuove regole del codice della strada sono in vigore dal 10 novembre 2021.

Parcheggi per donne e disabili

Diverse le novità per i parcheggi, come detto in precedenza infatti, le multe si fanno più salate. Non solo, ci saranno anche dei parcheggi rosa in numero sempre più elevato. I dettagli:

dal 1° gennaio 2022 scattano i parcheggi gratis per i disabili

parcheggi “rosa” per le donne in gravidanza e i genitori con bambini fino a 2 anni

multe più salate per chi parcheggia il proprio veicolo nei posti riservati: le sanzioni andranno da 168 a 672 euro, prima andavano da 84 a 335 euro

via anche più punti della patente: da 2 triplicheranno a 6.

Strisce pedonali

Scattano nuovi obblighi per tutti davanti alle strisce pedonali: gli automobilisti dovranno dare la precedenza non solamente ai pedoni che risultino aver già iniziato l’attraversamento della strada, ma anche a coloro che risultino in procinto di farlo.

Smartphone e altri device vietati alla guida

Nel nuovo Codice della strada uno dei punti più importanti riguarda il divieto di utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi mentre si è alla guida. Multe salate per chi sgarra. Nell’era della tecnologia più avanzata, esistono cuffie di ogni genere e macchine dotate di bluetooth eppure si continua a tenere i dispositivi in mano e a provocare spesso incidenti di ogni genere. Alla lista dei device vietati mentre si guida troviamo:

smartphone

computer portatili

notebook

tablet

dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante.

Capitolo monopattini: le nuove regole

Nel provvedimento sono inserite norme per garantire la sicurezza dei monopattini elettrici:

il limite di velocità scende da 25Km/h a 20 Km/h (6 Km/h nelle aree pedonali).

I monopattini inoltre non possono circolare (salvo la conduzione a mano) o essere parcheggiati sui marciapiedi se non in aree individuate dai Comuni, mentre resta la possibilità di sosta negli stalli per biciclette e ciclomotori.

se non in aree individuate dai Comuni, mentre resta la possibilità di sosta negli stalli per biciclette e ciclomotori. Per evitare la sosta selvaggia gli operatori di noleggio di monopattini devono prevedere l’obbligo di acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione del parcheggio. Altre norme scatteranno progressivamente.

E’ previsto l’obbligo di un segnalatore acustico , di un regolatore di velocità e, a partire da luglio 2022, delle frecce e di indicatori di freno su entrambe le ruote.

, di un regolatore di velocità e, a partire da luglio 2022, delle frecce e di indicatori di freno su entrambe le ruote. Di notte saranno obbligatori luce di posizione e giubbetto catarifrangente.

Dura sanzione anche per chi circola con un monopattino a motore manomesso: è prevista la confisca del mezzo.

Multe più salate per chi getta rifiuti dall’auto

Un raddoppio delle multe è poi previsto per chi getta in strada oggetti o rifiuti:

la multa sara’ da un minimo di 216 a 866 euro per chi viene sorpreso a buttare rifiuti da auto ferme o in movimento (prima la sanzione era di 108-433 euro)

chi getta dal finestrino un mozzicone o una cartaccia mentre procede con la vettura dovra’ pagare tra i 56 e i 204 euro contro i 26-102 euro precedenti.

La battaglia per il casco in moto

Sono almeno 40 anni che sentiamo parlare dell’importanza del Casco in moto eppure, soprattutto in alcune zone di Italia, si continua ad andare in giro senza il caso come se nulla fosse. Nuove norme e multe anche per questo:

Viene introdotta la responsabilità del conducente per il mancato utilizzo del casco da parte di chi viene trasportato indipendentemente dall’età.

Mototaxi

Sarà poi possibile effettuare servizio taxi anche con motocicli e velocipedi, eventualità attualmente prevista solo per le autovetture.

I Comuni potranno normare i servizi con conducente.

Stop pubblicità sessiste

E’ inoltre vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche. La violazione del divieto comporta la revoca dell’autorizzazione e l’immediata rimozione della pubblicità.

