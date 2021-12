E’ drammatico il bilancio: sono 9 le vittime a Ravanusa, ritrovati anche Calogero e Giuseppe

Fino all’ultimo si è sperato che in qualche modo le due persone che non erano state ancora trovate si fossero salvate. Purtroppo però ieri pomeriggio prima e in serata dopo, i vigili del fuoco con un lavoro certosino e delicato, sono riusciti a recuperare i cadaveri di Giuseppe e Calogero. Erano insieme nel garage di famiglia Giuseppe aveva portato lì la macchina e il papà era in sua compagnia. Si è sperato davvero che questo maledetto dramma finisse in modo diverso ma purtroppo, neppure per loro, c’è stato nulla da fare.

Dopo l’esplosione e il crollo in via Trilussa, a Ravanusa (Ag), della palazzina, il bilancio parla di 9 vittime. E sono 10 se pensiamo in realtà anche al piccolo di Selene, il bambino di 9 mesi che sarebbe nato in questi giorni.

Per i vigili del fuoco arrivare nel posto in cui le ultime due persone disperse erano finte sotto le macerie è stato difficilissimo; i corpi di Calogero e Giuseppe Carmina, di 59 e 33 anni, sono stati trovati nel pomeriggio sotto una montagna di pietre, ferro e calcinacci; erano uno poco distante dall’altro. Ci sono voluti tre giorni no stop di lavoro dei vigili del fuoco per poterli individuare. Sono stati recuperati proprio dove i soccorritori temevano si trovassero: Giuseppe aveva parcheggiato l’auto del padre che era sceso per andargli incontro, quando l’inferno di detriti li ha travolti. Era una serata qualunque, un sabato sera da passare in famiglia, con gli amici. Si è trasformato in un giorno maledetto che ha distrutto intere famiglie. E chi resta, avrà una lacerazione all’animo che durerà in eterno.

Ravanusa ultime notizie: il bilancio è di 9 vittime

Due giorni fa era stato recuperato il cadavere di Gioacchina Calogera Minacori, la moglie di Calogero. Di questa famiglia, molto religiosa, rimane suor Agata, la sorella di Giuseppe, che avvolta nel saio bianco ha cercato in questi dolorosi giorni vissuti col cuore in gola di dare conforto durante le ricerche dei corpi a Eliana, la moglie di Giuseppe, affranta in un dolore lancinante e rimasta ora da sola ad accudire i due figli piccoli.

Il bilancio quindi è di due persone sopravvissute, le donne estratte vive dalle macerie nelle prime ore dai soccorritori. Nove invece le vittime mentre si cerca di capire di chi sia la colpa. C’è chi parla di segnalazioni fatte, c’è chi dice che nessuna denuncia è mai arrivata. Il sindaco ha spiegato che una delle sue collaboratrici è una delle vittime, e non aveva mai segnalato nulla. Ma su questa storia sono tante le voci, sono tante le versioni e spetterà a chi indaga mettere insieme la verità, per ricostruire quanto accaduto.

L’abbraccio di Papa Francesco

Quattro le palazzine crollate e altre 4 quelle sventrate dall’esplosione, che ha interessato un’area vasta, di circa 10mila mq. Ai parenti delle vittime è arrivato il cordoglio di Papa Francesco con un telegramma a firma del cardinale Pietro Parolin; il Pontefice ha espresso «sentimenti di intensa partecipazione al dolore dell’intera popolazione» e alla «sofferenza di tante persone, causata anche dagli ingenti danni che gravano su molti», manifestando «la sua accorata vicinanza, assicurando in particolare la sua preghiera di suffragio per le vittime», e «apprezzamento per quanti si sono prodigati nelle operazioni di soccorso».

