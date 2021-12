Analisi del dna su un frammento osseo: potrebbe essere di Saman Abbas

Il 2022 potrebbe aprirsi con una svolta nel caso della scomparsa di Saman Abbas . La ragazza, secondo chi indaga, è stata uccisa ma il suo corpo non è mai stato trovato. I parenti dalla ragazza, fermati, non hanno mai confessato mentre i suoi genitori, nonostante un mandato di arresto internazionale, sono ancora irrintracciabili. Stando a quanto si legge oggi sul Resto del Carlino, potrebbe comunque esserci una importante novità sul caso. Un frammento osseo trovato a Boretto, i primi di novembre, nella zona del Po sarà analizzato nelle prossime ore. Il pm Laura Galli, titolare dell’indagine, ha ordinato ai carabinieri del Ris (Reparto investigazioni scientifiche) di Parma di fare un’analisi specialistica sull’osso, ovvero di estrapolare il profilo biologico del Dna. Potrebbe essere di Saman quel frammento osseo?

Saman Abbas ultime notizie: potrebbe esserci una svolta

Cosa sappiamo del reperto? Il frammento osseo, stando a quello che si legge sul Resto del Carlino, è stato scoperto nell’area del Lido Po di Boretto. Non sarebbe stato trovato però nell’acqua, ma nei pressi del fiume. I carabinieri lo hanno poi preso e sottoposto a sequestro il 3 novembre. Non ci sarebbero dubbi sul fatto che si tratti di un osso umano, perché pare appartenga a un cranio. Potrebbe quindi essere il teschio della povera Saman. Gli inquirenti non hanno mai avuto dubbi sul fatto che la ragazza sia stata uccisa dai suoi familiari.

Gli investigatori potranno isolare il profilo genetico, avendo così conferma definitiva sul fatto che sia appartenuto a una persona, e compararlo a quello di Saman Abbas, il cui Dna era stato estratto nei mesi scorsi dagli abiti sequestrati nella sua abitazione di Novellara. Saman potrebbe esser stata uccisa il primo maggio ( nella notte del 30 aprile). Da quel momento di lei non si hanno tracce. E’ stato il fratello, ancora minorenne di Saman, a raccontare agli inquirenti, che i suoi parenti parlavano di come uccidere la ragazza. Ha rivelato di aver sentito dire loro, che dovevano disfarsi del corpo, dopo averlo fatto a pezzi. Anche per questo, l’ipotesi che si possano ritrovare solo dei resti, dei frammenti ossei, è la più probabile.

