Stretta sui no vax: i (pochi) negozi in cui si può entrare senza Green Pass

L’ultimo decreto del Governo ha varato nuove regole sempre più stringenti per coloro che non sono vaccinati. Pur non inserendo l’obbligo del vaccino se non per gli Over 50, il Governo sta cercando di “rendere difficile” la vita a coloro che non si sono sottoposti a vaccinazione anti Covid. E allora ecco che, in questa ottica, saranno pochi i negozi dove si potrà avere accesso senza Green Pass base che si ottiene con tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore.

L’obiettivo della manovra del Governo è quello di spingere il numero più alto possibile di persone a vaccinarsi. Ecco allora le ultime novità al riguardo, per capire in quali negozi si potrà avere accesso a partire dal prossimo 1 febbraio e in quali no.

Alimentari e supermercati: sì anche senza Green Pass

Si può andare a fare la spesa senza il green pass? Un po’ come era successo durante il primo lockdown, i negozi di alimentari restano accessibili a tutti, anche a coloro che non sono vaccinati. Ci si potrà recare anche ai supermercati e in generale in tutti gli esercizi di vendita al dettaglio riforniti dalla piccola e grande distribuzione perché quelli alimentari vengono considerati beni di prima necessità. Non servirà quindi in questo caso neppure il tampone.

Si può entrare in edicola senza Green Pass?

La risposta è sì. Anche le edicole rientrano negli esercizi a cui si può avere accesso anche senza Green Pass, così come era stato nella gestione della prima fase della pandemia.

Senza Green Pass si può andare in tabaccheria?

Anche in questo caso la risposta è affermativa. Anche se non si è in possesso di regolare certificazione verde anti COVID 19 si può andare in qualsiasi tabaccheria d’Italia.

Parrucchieri e centri estetici: si può senza Green Pass?

La regola cambia dal 20 gennaio: da quella data in poi per recarsi da barbiere, parrucchiere o in un qualsiasi centro estetico sarà assolutamente obbligatorio essere in possesso del Green Pass Base ( quindi se non vaccinati o guariti dal covid 19, si dovrà fare il tampone).

Le farmacie sono accessibili anche per chi non ha il Green Pass?

Sì. L’ultimo decreto parla di parla di “esigenze sanitarie urgenti e indifferibili di prevenzione e cura”. Nella deroga dunque rientrano le farmacie, ma anche le cliniche, gli ospedali, gli ambulatori e i veterinari.

Insomma a oggi non sono molti i luoghi in cui ci si può recare senza essere in possesso di regolare certificazione anti COVID 19. Questo perché il Governo auspica che sempre un maggior numero di persone possa decidersi a sottoporsi a vaccinazione, visti i sempre maggiori limiti per i cosiddetti no vax.

Non fanno parte dei negozi, ma ricordiamo che per uffici pubblici, banche, uffici postali non ci saranno novità: per accedere a questi servizi sarà obbligatorio essere dotati di green pass base ed esibirlo all’entrata. Anche per andare dal dentista servirà il certificato verde ottenuto con un tampone risultato negativo. Senza green pass si potrà andare per le urgenze presso ospedali, cliniche mediche, ambulatori ed anche i veterinari, ovvero attività che rientrano in ambito sanitario, che soddisfano cioè esigenze sanitarie urgenti e indifferibile e che forniscono cure. Si potrà anche entrare in caserma o commissariato per effettuare una denuncia urgente.

