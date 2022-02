A Como una donna è stata trovata morta in casa: da due anni su una sedia del salotto

E’ una storia davvero incredibile quella che arriva da Como e che lascia tutti esterrefatti tanto che si stenta persino a credere che sia potuto succedere. Eppure i fatti sono stati confermati dalle forze dell’ordine. Una donna è stata ritrovata morta dopo due anni senza che nessuno si fosse accorto della tragica sorte dell’anziana. La signora era rimasta in casa, probabilmente è morta per cause naturali. Quando i vigili del fuoco sono entrati, l’hanno trovata seduta su una sedia, al tavolo del salotto, in avanzato stato di decomposizione. Nelle prossime settimane saranno chiariti tutti gli aspetti più oscuri di una vicenda che ha davvero dell’assurdo.

La storia della donna trovata morta a Como: da due anni sola in casa

Ma come è stato possibile che nessuno si sia accorto di questa situazione? Sembrano esserci tanti dettagli che spiegano i fatti. Innanzi tutto la pandemia, che ha reso i rapporti più freddi e difficili. I vicini di casa, avevano saputo che la signora aveva venduto la casa. E la cosa si è dimostrata vera. La donna aveva realmente venduto la casa a un nuovo proprietario, un signore svizzero che però non si era trasferito nella villetta ma aveva lasciato l’usufrutto alla donna. I vicini non ne sapevano nulla e pensavano che la casa fosse disabitata. Per questo motivo, a causa del forte vento di questi giorni, vedendo la situazione del giardino della casa, temendo che ci potessero essere delle situazioni di pericolo, si sono messi in contatto con questo nuovo proprietario.

L’uomo ha spiegato che da qualche mese non sentiva più la donna e ha deciso di raggiungere Como per verificare con i suoi occhi quello che stava succedendo. A questo punto con l’autorizzazione del magistrato, le forze dell’ordine sono entrate in casa e lì la macabra scoperta. Il cadavere della donna che probabilmente è morta da due anni, anche se saranno gli esami medici a certificare quanto accaduto. Si ipotizzano due anni perchè pare che, da settembre del 2019, nessuno abbia avuto più notizie di questa donna che non aveva parenti e a quanto pare neppure amici.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".