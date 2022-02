Dramma a Pavia: bimba di 7 mesi cade dal lettone e muore

E’ una di quelle storie che mai si vorrebbero raccontare quella che oggi, ha contorni maggiormente delineati. Ieri solo poche informazioni di una storia che sembrava non potesse essere vera. E invece, purtroppo, dobbiamo fare anche questa volta i conti con la realtà che è difficile da raccontare. Una bambina di appena 7 mesi è morta dopo essere caduta dal letto matrimoniale dei suoi genitori, da un’altezza di circa mezzo metro. Tutto da verificare ma al momento, non ci sarebbero dubbi sui fatti accaduti. Il dramma è avvenuto alla frazione Vigalfo del comune di Albuzzano (Pavia). A darne notizia è oggi il quotidiano “La Provincia pavese”.

La vicenda risale a giovedì mattina, nelle ultime ore, dopo che le forze dell’ordine hanno messo insieme tutti i tasselli, sono state diffuse maggiori informazioni sui fatti. Una vicenda drammatica che ha sconvolto l’intera comunità. Sul fatto è stata aperta un’inchiesta e disposta l’autopsia, ma dai primi accertamenti condotti dai carabinieri non sembrano siano emersi segni di maltrattamento e tutto lascia pensare che si tratti di un drammatico incidente domestico.

La storia della piccola morta a 7 mesi cadendo dal letto

La piccola era in casa con la mamma, una 35enne originaria dell’India. La donna l’ha lasciata sul suo letto e si è assentata qualche secondo per svolgere un lavoro in un’altra stanza. Probabilmente la bimba si è girata ed è caduta sul pavimento, battendo la parte parietale destra del capo e perdendo i sensi. Una caduta che per la piccola, sarebbe stata fatale.

La mamma, disperata, ha cercato di contattare il 118, ma non riusciva a comunicare quanto successo per le sue difficoltà a parlare in italiano questo ha reso l’intervento dei soccorsi certamente più difficoltoso. E’ stato un vicino a rendersi conto di quello che stava accadendo e a intervenire, permettendo quindi agli operatori del 118 di giungere sul posto. Nel giro di pochi minuti gli operatori dell’Areu sono arrivati in casa della donna ma, secondo quello che è emerso, le condizioni della bambina sono apparse subito disperate. I medici l’hanno intubata e le hanno praticato un massaggio cardiaco. Poi l’hanno fatto salire sull’elisoccorso per trasportarla al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma una volta giunta in ospedale è deceduta.