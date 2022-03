Fermato Alfredo Erra l’assassino di Anna Borsa: tragedia annunciata, la perseguitava da tempo

Non hanno dubbi i conoscenti di Anna, non hanno dubbi neppure le persone che la conoscevano poco ma che sono state in qualche modo testimoni di quello che è accaduto negli ultimi mesi. Dopo l’omicidio di Anna Borsa, per il quale è stato fermato il suo ex fidanzato Alfredo Erra, parlano le persone che hanno delle attività commerciali vicino al salone dove la trentenne lavorava. “Dall’estate la perseguitava, questa è stata una tragedia annunciata” raccontano ai giornalisti che da ieri stazionano nelle vie vicine al negozio di parrucchiera dove la ragazza lavorava. Lo raccontano ai giornalisti spiegando che da quando la relazione era finita, l’Erra aveva continuato a perseguitare Anna. Da poco tempo tra l’altro la ragazza aveva anche un nuovo fidanzato, rimasto a sua volta ferito e che si trova in ospedale. Questo potrebbe aver aumentato il senso di “vendetta” dell’assassino che ha fatto fuoco anche contro il ragazzo della sua ex. Poi ha cercato di togliersi la vita con un colpo alla testa ma non ce l’ha fatta.

Ennesimo femminicidio, ennesima storia che sembrava già scritta. “Si doveva fare qualcosa prima” dicono le persone che conoscevano la vicenda. I genitori di Anna sono sconvolti e non riescono a credere che possa esser successo davvero. Sconvolta l’intera comunità di Pontecagnano, in provincia di Salerno. Oggi solo fiori, pupazzi e candele per Anna e le preghiere per questa giovane donna che non c’è più.

Alfredo Erra fermato nel pomeriggio del primo marzo

E’ durata molto poco la fuga di Erra. Poche ore dopo aver commesso il delitto, Erra infatti è stato rintracciato dalla Polizia Stradale della sottosezione di Eboli sull’Autostrada A2 ed è stato fermato. Nei suoi confronti l’accusa è di omicidio premeditato, tentato omicidio e porto abusivo d’arma: ora si attende la convalida del fermo. Secondo la ricostruzione ufficiale dei fatti, dopo aver sparato contro Anna, l’uomo avrebbe anche cercato di togliersi la vita. Non ce l’ha fatta. Ha poi sparato contro l’attuale fidanzato della Borsa, che si trova in ospedale.