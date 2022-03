Casale sul Sile, Franco avrebbe ucciso sua moglie Flora e poi si sarebbe impiccato

E’ una storia che lascia senza parole quella che arriva dalla provincia di Treviso anche se ormai purtroppo, la cronaca ci insegna che la realtà è ben peggiore di quello che accade nella fantasia, nelle storie da film o da serie tv. E’ successo di nuovo: un uomo ha ucciso sua moglie. E’ successo che per giorni, nessuno se ne sia accorto. Lei era Flora, ed è stata ritrovata, come raccontano tutti i giornali veneti oggi, a letto in un bagno di sangue. Lui morto in garage. Una vera e propria tragedia, con la scoperta avvenuta solo ieri intorno alle 17.15 a Casale sul Sile (Treviso). Stando alle prime notizie trapelate, i due non sarebbero morti ieri ma i fatti potrebbero risalire a 48 ore prima.

L’allarme è stato lanciato dalla figlia, 35 anni, che non aveva più notizie dei genitori da alcuni giorni e che per questo ieri si è recata presso la loro abitazione per controllare, trovandosi però di fronte a una scena agghiacciante.

La storia di Flora e Franco trovati morti a Casale sul Sile

I corpi senza vita di due coniugi, Flora Mattucci di 72 anni e Franco Gellussich di 73, sono infatti stati ritrovati all’interno della loro abitazione. Sul posto i carabinieri e gli agenti della Scientifica che stanno cercando di ricostruire l’accaduto. L’ipotesi privilegiata è quella dell’omicidio-suicidio e al momento si esclude che si possa trattare di altro; stando a quanto si apprende, la donna è stata ritrovata distesa nel suo letto matrimoniale con una evidente ferita all’addome (il coltello, quale arma del delitto, è stato poi trovato adagiato proprio a fianco del letto) a differenza del marito impiccato nel garage di casa. Questo lascerebbe quindi pensare che Franco, ha ucciso sua moglie, e poi si è tolto la vita. Pare che tra i due non ci fossero dissidi e che non ci si aspettasse davvero un epilogo drammatico di questo genere.

E’ così che, una volta avuta la notizia, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto insieme alle forze dell’ordine e al Pubblico Ministero. Non è servito a nulla l’intervento dei sanitari del Suem 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due coniugi, forse persino risalente ad alcuni giorni fa. Stando a quelle che sono le prime notizie trapelate, non ci sarebbero biglietti in casa, niente che possa spiegare un simile gesto.

( foto della coppia via Corriere del Veneto)