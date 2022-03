Gli amici di Sebastiano e Liliana: “Lilly succube, lui si faceva allacciare persino le scarpe”

Nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 2 marzo 2022, un’altra coppia di amici di Sebastiano e Liliana ha deciso di raccontare quello che era il rapporto tra i due, visto da fuori. Sono intervenuti nella trasmissione Chi l’ha visto e hanno mostrato con le tante foto che scandiscono questa amicizia, come negli anni, siano sempre stati al fianco di Sebastiano e Liliana. Si sarebbero aspettati quello che poi è successo a Liliana? Difficile a dirsi ma oggi, la coppia, prova a raccontare come erano Lilly e Sebastiano nella vita di tutti i giorni. Molto diversi dalle foto che l’ex reporter postava sui social. E’ vero hanno sempre amato viaggiare ma era lui che organizzava tutte le uscite. E’ vero che passavano tanto tempo insieme ma quello che emerge dai racconti di questa coppia di amici è che Lilly in qualche modo, fosse succube di suo marito, disposta a fare qualsiasi cosa lui le chiedesse. Tanto che questa amica racconta: “C’erano delle cose che mi lasciavano basita, io le ho anche detto che se fosse stato mio marito l’avrei mandato a quel paese. Ad esempio lui si faceva allacciare le scarpe da Liliana. Eravamo insieme a cena, lui le faceva solo un gesto, non c’era bisogno che dicesse altro, e lei si abbassava e allacciava i lacci. Poi quando le chiedevo spiegazioni diceva che Sebastiano è così.”

La morte di Liliana: è ancora giallo

Tutte queste testimonianze che stanno arrivando nelle ultime settimane ( anche se le forze dell’ordine hanno già raccolto il materiale) sarebbero utili a quanto pare, per dimostrare che Liliana potrebbe aver deciso di togliersi la vita. Stanca da tutto quello che le stava succedendo, potrebbe aver trovato come unica soluzione quella della morte. Gli amici della coppia triestina spiegano a Chi l’ha visto, che questa era anche la tesi di Sebastiano. Tre giorni dopo la morte di Liliana, secondo il racconto dei due, l’uomo già parlava del suicidio di Lilly tanto da dare via molte delle sue cose. Una macchina fotografia e anche una delle biciclette che Liliana usava, sarebbero state date via ancora prima di Natale, a soli dieci giorni dalla scomparsa della donna. E quando gli amici facevano notare a Sebastiano che forse Lilly, dopo un momento di sconforto sarebbe tornata e che forse era il caso di non dare via tutte le sue cose, lui rispondeva che Liliana non c’era più, che Liliana si era suicidata.