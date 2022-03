Sebastiano sulla medaglietta di Claudio per Liliana: “una cosa schifosa, solo una persona degenerata può farla”

Non ama più andare in diretta in televisione e si vede meno spesso Sebastiano Visentin il marito di Liliana Resinovich. Nelle ultime settimane ha accettato esclusivamente l’invito di Quarto Grado, programma di Rete 4 che ha dato ampio spazio alla sua storia e alla sua versione dei fatti. Oggi però il marito di Liliana ha rilasciato delle brevissime dichiarazioni in diretta a Mattino 5 con Federica Panicucci. Il programma si stava nuovamente occupando del caso, visto che, al momento, non ci sono ancora notizie su questa vicenda. Notizie che possano spiegare che cosa è successo a Liliana e dalla procura non trapela assolutamente nulla. Sebastiano, si mostra ancora una volta restio di fronte alle telecamere e commenta: “Io non voglio parlare più in diretta voglio solo dire che vogliamo la verità” ha detto l’uomo, che sin dal primo giorno, si professa innocente e dice di non avere mai fatto del male a Lilly.

Nel frattempo però sulla vita dei due, trapelano diverse indiscrezioni. Nella puntata di Chi l’ha visto di ieri, ad esempio, una coppia di amici di Sebastiano e di Lilly ha fatto un quadro molto preciso di quello che era il loro rapporto.

Qui il racconto della coppia

Le parole di Sebastiano a Mattino 5 News

Il marito di Liliana ha quindi dichiarato: “Ci interessa solo la verità di tutte le altre chiacchiere non ci interessa nulla” riferendosi probabilmente anche a tutte le cose che si sono dette sul suo conto in queste ultime settimane. Dalla parte di Sebastiano ormai, non c’è più nessuno, anche la famiglia di Liliana non crede alle sue parole e pensa che la donna non si sarebbe mai tolta la vita. “Lilly mi manca, mi manca tanto” ha detto l’uomo ai microfoni del programma di Canale 5. “Mi interessa sapere solo perchè è morta Lilly e se qualcuno le ha fatto del male o che cosa ha spinto eventualmente Lilly ha togliersi la vita” ha aggiunto il marito di Liliana Resinovich. “Qualsiasi cosa mi farà male” ha detto l’uomo. Poi chiamato a rispondere dalla domande di Federica Panicucci che ha chiesto che cosa pensa della medaglietta che Claudio avrebbe voluto regalare a Liliana, quella con la data del loro primo incontro, che non ha fatto in tempo a darle ( e che testimonierebbe la loro relazione) ha dichiarato: “Ascolta per me un uomo che fa una medaglietta con la data in cui hanno scopat* la prima volta fa una cosa schifosa, solo una persona degenerata fuori di testa può dire, vi saluto”.

In realtà Claudio ha sempre detto che quella medaglietta rappresentava il giorno in cui lui e Liliana si erano incontrati per la prima volta, non aveva mai raccontato dettagli intimi relativi a quella data, questo è anche bene ricordarlo.