Prezzo del carburante alle stelle, il Governo taglia le accise? Le ipotesi

Si va verso il taglio delle accise per fermare l’inarrestabile ascesa del prezzo dei carburanti? Sono in pochi a crederci eppure, stando alle ultime indiscrezioni che arrivano da Palazzo Chigi, Mario Draghi starebbe lavorando per ridurre il prezzo di diesel e benzina. Non solo, visto anche l’aumento insostenibile del prezzo del gas, lo stesso Draghi avrebbe presentato a Bruxelles un piano che stabilisca un tetto massimo per il gas in tutta l’Unione Europea.

Nel frattempo i carburanti hanno ormai da molti giorni superato la soglia dei 2 euro a litro. Mai si erano visti prezzi così alti e così, per tamponare una situazione che per molte famiglie si sta facendo sempre più insostenibile, ecco che il Governo starebbe pensando di togliere le tanto famose accise per intervenire tempestivamente. Ecco le ultime novità al riguardo mentre si cerca anche di capire se in alcuni casi, ci sia stata della speculazione, con indagini aperte per scovare “i furbetti”.

Prezzo di carburante e gas alle stelle, il Governo taglia le accise?

Se è vero che per la riduzione del prezzo del gas occorrerebbe “aspettare” l’Europa, è altrettanto vero che per tagliare le accise e ridurre di conseguenza il prezzo di benzina e diesel l’Italia potrebbe fare da sola. E allora a quanto pare il Governo starebbe pensando proprio a questa strada per garantire agli italiani circa un 10% in meno sul prezzo dei rifornimenti alla pompa. Per il momento non c’è niente di ufficiale ma il Governo starebbe lavorando a un decreto di emergenza, proprio nel tentativo di andare incontro agli italiani, in evidente difficoltà dopo gli ultimi rincari. Quel che è certo è che, qualora i prezzi di diesel e benzina dovessero continuare a salire a questa velocità, muoversi in macchina diventerebbe davvero un lusso. Intanto oggi, dopo lo stop allo sciopero annunciato da parte dei TIR, sono tanti gli autotrasportatori che hanno comunque manifestato in maniera volontaria il loro dissenso.

Prezzo del gas: la proposta di Mario Draghi all’Europa

Il Governo vorrebbe imporre un tetto massimo al prezzo sull’importazione di gas in Italia. Ma per il momento dall’Europa non arrivano conferme e la proposta di Mario Draghi resta dunque, come tale: una proposta. Occorrerà capire se i tecnici di Bruxelles si mostreranno favorevoli e se l’Italia riuscirà a ottenere un ribasso dei prezzi anche per quanto riguarda il gas, il cui consumo rappresenta un altro tasto dolenti per i contribuenti. Il 2022 è cominciato sotto i peggiori auspici, con rincari ovunque. Serve un intervento del Governo per tamponare una situazione che si sta facendo insostenibile. Gli italiani pagano ancora accise che risalgono agli anni post seconda guerra mondiale, ed è assurdo che succeda una cosa del genere, visto che poi, nei decenni successivi, si è sempre aggiunto qualcosa, senza mai togliere le accise precedenti.

Quanto si potrebbe risparmiare con il taglio delle accise sulla benzina?

Secondo quelle che sono le ultime notizie, il risparmio previsto dal governo sul costo dei carburanti con il taglio delle accise dovrebbe essere intorno al 10%. Non ci sono certezze ma, il taglio delle accise sarebbe di circa 23 centesimi al litro. Per cui se consideriamo che per la benzina oggi si paga 0,73 euro al litro di accise, vorrebbe dire che la riduzione porterebbe a un nuovo costo di circa 0,5 euro.