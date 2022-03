Ultime notizie sul caso Liliana Resinovich, prelevato il dna di Claudio: “Giusto farlo”

Liliana Resinovich si è uccisa stringendo attorno al suo collo, il famoso cordino, che altro non è che un pezzo di spago, oppure è stata uccisa? Sono passati tre mesi dal giorno in cui Liliana probabilmente è morta, anche se al momento l’autopsia non ha stabilito con precisione, la data del decesso. Tre mesi dopo, si cerca ancora la verità su questa tristissima vicenda. Nella puntata di Mattino 5 News in onda oggi su Canale 5, Claudio Sterpin, l’amico di Liliana, ha confermato una voce che circolava nelle ultime ore. Anche a lui è stato fatto un prelievo del dna, per confrontarlo con le tracce ritrovate sulla scena del crimine ( pare ci fosse del dna maschile, sul famoso cordino). Intervistato dall’inviata di Mediaset, Claudio non si sottrae alle domande e spiega che è stato giusto prelevare il suo dna, è giusto che si indaghi per arrivare alla verità e per scoprire chi ha ucciso Liliana o come è morta.

Caso Liliana Resinovich: parla Claudio da Mattino 5 News

“Trovo giusto che abbiano fatto il prelievo del dna a me, penso che dovrebbero farlo a tutte le persone che in qualche maniera sono state in contatto con lei” ha dichiarato l’amico speciale di Liliana, nella trasmissione di Canale 5. “Io quando sono andato sono stato più di tre ore” conferma Claudio rispondendo alla giornalista che chiedeva se anche lui avesse dovuto aspettare molto tempo, come successo a Sebastiano, il marito di Liliana. “Non c’è bisogno di stare lì a ripetere le stesse cose che ho detto anche 15 giorni o un mese prima“ ha aggiunto l’uomo. Claudio ha anche spiegato che confida nelle indagini e nel fatto che anche con l’analisi dei tabulati, si riesca a fare luce su quanto lui ha raccontato, in riferimento alla mattina in cui Liliana è scomparsa. Claudio infatti, con la sua telefonata delle 8,22 sarebbe stato l’ultimo a sentire la donna. L’uomo inoltre confida nel fatto che per le forze dell’ordine sia possibile mettere insieme tutte le informazioni che possano dimostrare che negli ultimi tre mesi, lui e Liliana si scambiavano di continui messaggi e telefonate. E’ chiaro che Claudio se lo auguri, visto che molti hanno anche messo in dubbio il suo racconto arrivando a pensare che si sia inventato una relazione che non c’era mai stata con Lilly.