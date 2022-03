Allentamento misure anti covid, cosa cambia dal 30 aprile 2022: dal Green pass alle mascherine

La primavera quest’anno, porterà con se delle buone notizie, almeno si spera. Era successo anche lo scorso anno, quando avevamo lentamente salutato le zone rosse e le zone arancioni, per tornare a vivere tra zone gialle e zone bianche. Succede anche nel 2022, nonostante l’aumento dei contagi registrato in questi ultimi giorni ( causato probabilmente anche da una nuova ondata di freddo che ha travolto l’Italia da nord a sud). In ogni caso, con l’arrivo della nuova stagione, si cambia e dal 30 aprile, decadranno molte delle norme anti covid con cui conviviamo da mesi. Si parte quindi con l’allentamento delle restrizioni, con la speranza che sia questa, la volta definitiva e che non si debba tornare, tra qualche mese, a parlare nuovamente di restrizioni. Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità la road map per allentare le misure anti-Covid da aprile, dopo la fine dello stato di emergenza. La road map tracciata dal governo per allentare le misure anti-Covid prevede anche la decadenza della quarantena da contatto (l’obbligo di isolamento resta solo per i contagiati). Pertanto, a scuola, la Dad resterebbe solo per coloro che hanno contratto l’infezione.

Resta in vigore fino a fine anno l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e delle Rsa.

Sarà il mese di maggio a vedere le principali novità. Vediamo quindi nel dettaglio che cosa cambia.

Addio al Green Pass: cosa cambia dal primo maggio 2022

Dal primo maggio termina l’obbligo del Green pass. Dal primo aprile sparisce l’obbligo di Super Green pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. A chi ha superato questa soglia d’età, per cui in linea generale l’obbligo resterebbe in vigore, sui luoghi di lavoro dovrebbe essere richiesto solo il certificato base.

Obbligo mascherina: fino a quando?

L’attuale regolamentazione sulle mascherine, obbligatorie in tutti i luoghi al chiuso (compreso a scuola), resterà in vigore fino al 30 aprile. Decade la quarantena da contatto (l’obbligo di isolamento resta solo per i contagiati) così come il limite alle capienze nelle strutture.

Da aprile stop al pass sui bus, resta mascherina

Sempre dal primo aprile non sarà più richiesto il Green pass sui bus e in generale sui mezzi di trasporto pubblico locale, mentre continuerà a vigere l’obbligo di indossare la mascherina.

Turisti e super green pass: cosa cambia

Il Cdm ha inoltre stabilito lo stop al Super Green pass per gli stranieri nei ristoranti dal primo aprile. La decisione sarebbe arrivata dopo che la Lega aveva richiesto di anticipare al 15 aprile l’addio al Green pass a ridosso di Pasqua (17/4). Questo per permettere che si possa pensare al turismo anche in occasione di Pasqua prima, e del ponte del 25 aprile dopo.

Si alla massima capienza per gli eventi in estate

Decade ovunque dal primo aprile il limite alle capienze nelle strutture. Negli stadi, quindi la capienza torna al 100%. Buone notizie quindi anche per gli altri eventi culturali: dal teatro ai concerti, si tornerà lentamente alla normalità.