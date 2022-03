Benzina taglio del prezzo: le ultime news dal decreto energia

Il decreto energia è diventato ufficiale e con esso entrerà in vigore anche il tanto auspicato taglio sul prezzo del carburante che, da una decina di giorni a questa parte, ha superato di gran lunga la soglia dei 2 euro al litro. Mario Draghi è dunque intervenuto con una manovra di emergenza per andare incontro agli italiani che, tra l’aumento delle bollette e quello del carburante, hanno dovuto fare fronte a un inizio di anno decisamente impegnativo. Il decreto ministeriale e il decreto legge “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale: significa che da oggi le misure previste dal Governo entreranno in vigore.

Cosa sapere allora sul taglio del prezzo della benzina? Quanto gli italiani riusciranno a risparmiare per tutto il mese di aprile quando andranno a fare rifornimento? Ecco tutte le ultime notizie in merito alla luce degli ultimi interventi.

Benzina taglio del prezzo, le news dal decreto energia

ll taglio delle accise di cui tanto si era parlato nei giorni scorsi ammontava a 25 centesimi: è stato confermato e a questo importo va aggiungete l’Iva al 22%. In totale lo sconto al consumo sui prezzi dei due carburanti ammonta dunque a 30,5 centesimi. Uno sconto decisamente minimo, considerando che negli ultimi mesi benzina e diesel sono aumentati molto più di 30 centesimi al litro. Ma questo è il massimo del regalo che il Governo ha potuto fare agli italiani. Per il Gpl, anch’esso aumentato vertiginosamente a livello di prezzo, le accise diminuiscono invece di 8,5 centesimi, come previsto nel decreto ministeriale. La benzina e il diesel dunque dovrebbero tornare di poco sotto i due euro al litro per tutto il mese di aprile. Dopodiché gli italiani dovranno capire cosa li aspetta visto che la situazione è per tutti così delicata da far navigare a vista.

Aumento dei prezzi del carburante: i motivi

Il vertiginoso aumento del carburante è davvero dovuto soltanto allo scoppio della guerra in Ucraina? La procura di Roma ha aperto un fascicolo sull’aumento dei prezzi al fine di fare chiarezza sulla questione. “L’indagine è volta a verificare le ragioni di tale aumento ed individuare eventuali responsabili” hanno spiegato gli inquirenti nei giorni scorsi. Di vero c’è che il taglio del costo della benzina, seppur sicuramente apprezzabile, è solo una goccia di acqua su un fuoco grandissimo. Gli italiani sono davvero in difficoltà dal punto di vista economico, inchiodati dall’aumento delle bollette di luce e gas e dall’aumento del costo del carburante. E considerando che diesel e benzina hanno in molti posti raggiunto prezzi anche di 2.2 al litro, significa che, anche considerato il taglio delle accise promosso dal Governo, in molti posti il carburante continuerà a costare una cifra alta. Anzi altissima per le tasche degli italiani che non sanno più come fare per sostenere costi di viaggi diventati ormai impossibili.