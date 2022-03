Il giallo di Borno: è una influencer italiana molto nota la donna fatta a pezzi? Le ultime notizie

Stanno trapelando nelle ultime ore, alcune indiscrezioni che riguardano il giallo di Borno; chi è la donna uccisa e fatta a pezzi? Di chi è il cadavere ritrovato nei sacchi della spazzatura lungo i bordi della strada tra la provincia di Brescia e Bergamo? Si parla oggi di una possibile svolta in questa vicenda: il cadavere sarebbe di una nota influencer molto seguita in Italia, una donna italiana, stando alle indiscrezioni che emergono dalla stampa. Non una nota della procura, ma una indiscrezione giornalistica lanciata da BSnews il cui direttore Andrea Tortelli è stato ascoltato dai carabinieri.

Dopo il ritrovamento del cadavere della donna, fatta a pezzi, si era subito detto che il riconoscimento poteva essere facilitato dai tatuaggi, le cui foto sono state diffuse per cercare di identificare la donna. E0 un vero e proprio giallo quello che tiene con il fiato in sospeso non solo Borno ma l’Italia intera che aspetta di dare un nome alla donna morta.

Una domanda però sorge spontanea: come mai, nessuno ha denunciato la scomparsa di questa nota influencer, che oltre a essere famosa e seguita sui social, avrà anche degli amici, una famiglia. Come mai non si è sentito parlare di questa donna? Eppure, secondo i giornalisti di BSnews non ci sarebbero dubbi: la nota influencer lombarda, avrebbe almeno 7 dei tatuaggi che ha la donna uccisa e fatta a pezzi. Su BSNews si legge inoltre che la nota influencer non sarebbe del bresciano e che per questo, visto che le informazioni vengono date principalmente sui giornali locali, non si parla della sua identità ma che sarebbe davvero una persona nota, scomparsa dai social almeno da metà marzo. Anche nel programma Pomeriggio 5 in diretta il 28 marzo, si è parlato di questa ipotesi. Sarebbero stati ascoltati in queste ore il compagno di questa influencer e la sua migliore amica per capire se questa donna sta bene o se si tratta realmente di una donna scomparsa.

Le indiscrezioni e le ipotesi su questa storia non mancano. Secondo quanto si legge su BresciaToday, il cadavere sarebbe quello di un’ attrice porn* italiana, residente in Lombardia e di cui non si avrebbero notizie da un po’ di tempo.

Il giallo di Borno: le ultime notizie sull’identità della donna

Che cosa sappiamo della donna ritrovata nei sacchi della spazzatura a Borno? La donna era alta circa 160 centimetri, pesava 50-55 chili aveva capelli scuri e le unghie delle mani e dei piedi particolarmente curate con l’applicazione di uno smalto di colore violetto con glitter argentati. Come detto in precedenza, le forze dell’ordine hanno parlato pubblicamente anche dei tatuaggi che questa donna aveva, tatuaggi che si possono ancora vedere sui suoi resti, nonostante il lavoro crudele del suo assassino. La donna aveva tatuato “step by step” sulla caviglia destra, “wanderlust” sulla clavicola destra, “elegance is the” sulla schiena lato destra, una porzione di disegno sul gomito sinistro, “be brave” sul gomito sinistro, “fly” sul polso destro, una “V” rovesciata sulla coscia destra, “VV” rovesciate sulla coscia sinistra, “te” sul dorso della mano sinistra e un disegno maculato sul gluteo destro. Ci potrebbe esser stato anche un tentativo di cancellare questi tatuaggi, ma non sarebbe, andato a buon fine, a quanto pare.

Sarebbero arrivate nelle ultime ore diverse segnalazioni anche sui social, con possibili nomi di donne di cui si sarebbero perse le tracce da tempo. Per il momento però non ci sono conferme da parte delle forze dell’ordine che si muovono in ogni direzione.