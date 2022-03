Denise Pipitone ultime notizie, continua la battaglia di Piera Maggio: “I rapitori di bambini liberi di andare in giro”

E’ una battaglia che mamma Piera Maggio non vuole perdere. Nessuno cerca sua figlia, nessuno indaga per la scomparsa di Denise Pipitone ma lei e Piero Pulizzi continuano a battersi e si aspettano dalla giornata di oggi delle possibili novità per quello che riguarda un altro aspetto di questa vicenda. La giornata di oggi infatti potrebbe essere fondamentale con la calendarizzazione della Commissione d’inchiesta parlamentare su Denise Pipitone, una commissione che dovrebbe servire per fare luce sulle irregolarità che ci sarebbero state nelle indagini per la scomparsa di Denise, soprattutto nei primi mesi.

Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, non si arrende e anche ieri, in diretta con Milo Infante, per la trasmissione di Rai 2, Ore 14, ha spiegato che andrà avanti, anche da sola, come ha fatto in questi anni, quando comunque, i riflettori su questa vicenda, non erano accesi come è successo nell’ultimo anno. Ospite a Ore14, Piera Maggio, sempre forte ma sicuramente provata da questi anni di lotta, si è rivolta ai politici, responsabili dell’istituzione della Commissione: “Vorrei che si immedesimassero: dopo 17 anni ancora nessuno sa dove sia Denise e che fine abbia fatto. Siate umani in questo senso”. Piera Maggio si è detta consapevole del fatto che in questo anno , ci sono state cose a cui pensare, dalla pandemia ai recenti sviluppi della guerra. Però c’è da tenere anche in considerazione il dolore di una famiglia, che aspetta, quasi 18 anni dopo, delle risposte. La mamma di Denise Pipitone in diretta su Rai 2 ha anche commentato: “Visto l’entusiasmo iniziale , non riesco a capire la lungaggine dei tempi. Qualche domanda me la pongo anche io”. Prima dell’estate infatti, sembrava che questa commissione si sarebbe riunita in tempi brevi, poi sembrava esser arrivato il giorno a dicembre. Ma nulla di concreto è successo.

Le parole di Piera Maggio a Ore 14: i rapitori di bambini ancora in libertà

Ospite della puntata di Ore 14 di ieri, anche il direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino che ha commentato: “La politica deve riaccendere i riflettori sul caso Pipitone, perché le indagini hanno sbagliato parecchie mosse, si sono alternati tanti magistrati che si contraddicono tra di loro, ci sono intercettazioni che coinvolgono tante persone di un certo livello e la commissione parlamentare può davvero essere utile per fare chiarezza. In più il caso è chiuso, quindi non andiamo a pestare i piedi ai magistrati se ne parliamo. E vogliamo esercitare il nostro diritto di critica“.

Prima di salutare il conduttore e gli ospiti di Ore 14, Piera Maggio ha anche voluto ricordare un’altra cosa: Denise è stata rapita e questo significa che in giro per Mazara del vallo o in giro per l’Italia, ci sono delle persone libere che si sono macchiate di questo reato e possono fare tranquillamente la loro vita.