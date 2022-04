Nicole salva per miracolo dopo una notte al freddo, ci sono però dubbi: è davvero scappata da sola?

La chiamano anche Cappuccetto Rosa la piccola Nicole e forse, anche grazie a quel capo di abbigliamento, è riuscita a resistere per una notte intera al freddo. La piccola, scomparsa da Limosano la notte di sabato, è stata ritrovata intorno a mezzogiorno di domenica. Era a pochi metri da casa, meno di un chilometro nel bosco. Qualcuno parla di un vero e proprio miracolo: pensare che ce l’abbia fatta, dopo una notte intera al freddo, è un vero e proprio evento straordinario. E anche per questo motivo c’è chi pensa che Nicole, non sia scappata da sola da casa.

La prima ricostruzione: la piccola si sarebbe allontanata da casa da sola

Secondo quanto si apprende, la bambina, si sarebbe allontanata da casa da sola. La famiglia era tornata a casa dopo una festa di compleanno. La mamma le aveva chiesto di prepararsi per andare a dormire, lei intanto stava allattando il bambino più piccolo. Una distrazione di pochi minuti. Nicole, che a detta dello zio e del nonno è un po’ gelosa del fratello più piccolo, si sarebbe indispettita per le attenzioni della mamma al bambino. E per questo, prendendo una sedia, avrebbe aperto la finestra della sua stanza, al piano terra, e sarebbe uscita. Nessuno ha sentito nulla. Nessuno si è accorto dei rumori che la bambina ha sicuramente fatto. La casa della piccola si trova nel mezzo del nulla. Solo delle strade bianche intorno, strade che portano nel bosco. Al buio, con indosso il suo giubbottino rosa, la piccola avrebbe fatto quasi un chilometro. Il giorno dopo, avrebbe chiesto a chi l’ha soccorsa, qualcosa da mangiare, aveva molta fame.

La bambina è stata ascoltata per due volte da chi indaga perchè c’è chi nutre dei dubbi: è davvero possibile che si sia allontanata da sola? E’ davvero possibile che nessuno se ne sia accorto? E come ha fatto la bambina a resistere per una notte al freddo? Stando a quanto raccontato da La vita in diretta, che ha seguito con i suoi inviati il caso, la nonna della bambina sarebbe una delle persone a pensare che la piccola non è uscita di casa da sola ma che potrebbe esser successo altro. A indagare la Squadra Mobile di Campobasso che, in due momenti e in modalità protetta ovvero alla presenza di esperti, le hanno posto alcune semplici domande per provare a capire se davvero si è allontanata da sola da casa. Si indaga quindi per scoprire come sono andate realmente le cose.