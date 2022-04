Teschio e ossa umane ritrovate nei pressi del fiume Tiepido: potrebbero essere i resti di Saman? Si indaga

Un altro ritrovamento macabro sconvolge l’Italia. Si parla ancora sui giornali e in tv della drammatica storia di Carol Maltesi, la ragazza uccisa da un suo amico, e fatta a pezzi nel mese di gennaio. A pochi giorni di distanza dal ritrovamento dei suoi resti in Valcamonica, arriva una nuova segnalazione. Questa volta siamo a Maranello, in provincia di Modena. Poche ore fa sono stati ritrovati ossa e resti umani. A chiedere l’aiuto delle forze dell’ordine due persone che stavano passeggiando e si sono resi conto che c’erano delle ossa per strada. La notizia, vista la vicinanza di Modena a Novellara, è stata anche subito collegata alla vicenda di Saman Abbas. Un anno dopo la sua scomparsa, si potrebbe arrivare a una svolta? I resti sarebbero quelli di una donna ma Saman non è la sola scomparsa in quella zona. Infatti il Dna sarà prelevato e comparato con quelli di alcune persone scomparse negli ultimi mesi e mai più ritrovate.

Per quanto riguarda Saman, ricordiamo che la ragazza è scomparsa nel nulla la notte del 30 aprile dello scorso anno ma per le forze dell’ordine in quelle stesse ore, la ragazza sarebbe stata uccisa dai suoi familiari; di recente è stata chiusa l’inchiesta a carico di cinque persone per omicidio e soppressione di cadavere.

A Maranello ritrovate delle ossa umane: le ultime notizie

I resti, un teschio e altre ossa, in un sacchetto di cellophane con vicino degli abiti femminili, sono stati segnalati da un passante in un percorso ciclopedonale sull’argine del fiume Tiepido. L’uomo era uscito per fare una passeggiata con sua moglie e con il cane e mentre camminava, ha notato queste ossa; la coppia si è subito messa in contatto con le forze dell’ordine per denunciare il ritrovamento. Indaga il nucleo investigativo dei carabinieri modenese. I resti umani sono stati affidati alla Medicina legale per le analisi