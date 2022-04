Resti ossei trovati a Maranello: mostrati vestiti e oggetti, i Carabinieri chiedono aiuto

I resti del corpo ritrovati a Maranello sono di una donna? E’ quello che si chiedono le forze dell’ordine che, iniziano a pensare che anche gli oggetti rinvenuti nella stessa zona delle ossa, possano essere della persona morta. Ed è per questo motivo che chiedono l’aiuto di tutti. Proprio come era stato fatto con le foto dei tatuaggi di Carol Maltesi, sono state diffuse le fotografie degli abiti che forse appartenevano a questa persona; sembrerebbero essere oggetti di una ragazza piuttosto giovane. Un paio di lupetti, una felpa rossa, un reggiseno rosso e poi ancora un orecchio d’oro. C’è in particolare un indumento che potrebbe aiutare, qualora qualcuno riconoscesse questo oggetto. Si tratta di una maglia con stampato un articolo in inglese, non proprio un capo d’abbigliamento come ce ne sono tanti.

Con un comunicato stampa diffuso nel primo pomeriggio del 7 aprile a ben 5 giorni dal ritrovamento, la Procura della Repubblica di Modena chiede quindi la collaborazione di tutti per aiutare a identificare i resti che sono stati ritrovati lungo il Tiepido aggiungendo che al momento non è stato possibile capire chi sia la vittima.

Ossa ritrovate a Maranello: le forze dell’ordine chiedono aiuto

Oltre a mostrare quindi le immagini di questi oggetti, forniscono anche dei numeri di telefono ai quali rivolgersi per fornire elementi utili a conoscere le generalità della vittima e fornire indicazioni sulle eventuali circostanze della sua scomparsa e della sua uccisione Sono lo 059 – 3166065 e lo 059 – 3166111.

Non è neppure detto che tutti quegli oggetti in qualche modo, possano essere appartenuti alla donna morta che è stata ritrovata 5 giorni fa, potrebbero esser stati lasciati lì da altre persone, potrebbero essere dei rifiuti. Difficile anche datare tutto: a differenza del cadavere ritrovato nel borsone del fiume Po, qui si parla di uno scheletro e ci vorrà del tempo per capire quando questa persona è morta. Certo è che se gli oggetti fossero appartenuti a una donna scomparsa, chi la sta ancora cercando potrebbe riconoscerla.

Nel video tutti gli oggetti rinvenuti nello stesso posto dei resti

E’ importante quindi raccogliere delle testimonianze e la collaborazione di tutte le persone che credono di riconoscere anche solo un oggetto per provare a dare un nome alla persona ritrovata morta.