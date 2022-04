La piccola Nicole è stata narcotizzata e addormentata prima di essere sequestrata? Le ultime news

Una storia che sembrava di facile risoluzione si è trasformata in pochi giorni in un vero e proprio mistero da risolvere. Che cosa è successo la notte di sabato alla piccola Nicole, la bambina scomparsa da casa sua in provincia di Campobasso e trovata il giorno dopo in un bosco a un chilometro dall’abitazione da cui si era allontanata? Sembrava essere chiara la dinamica dei fatti: una distrazione della mamma di Nicole, la bimba che apre la finestra e scappa via. Ma questa ipotesi ha retto pochi minuti: da subito si è capito che Nicole non aveva passato la notte da sola in quei boschi. I suoi abiti erano puliti, sotto le sue scarpette bianche nessuna traccia di fango o altro. La bambina non era infreddolita e neppure spaventata quando i soccorritori l’hanno ritrovata. Poi un altro fatto: la piccola non ricorda nulla di quello che è successo. E così nel corso delle ore successive anche la versione dei fatti della mamma di Nicole, che lo ricordiamo ha 5 anni, è cambiata. Sua figlia era da sola in casa quella sera: lei si è allontanata. Non emerge molto di questo aspetto, ma una cosa è certa: qualcuno potrebbe aver approfittato di questa situazione per entrare in casa e prendere la bambina e “restituirla” il giorno dopo. Ma chi e perchè? Le forze dell’ordine devono indagare proprio in questo senso per provare a fare chiarezza e per capire chi ha preso Nicole mentre la mamma della bambina resta indagata.

Dalla trasmissione Mattino 5 News in onda oggi arriva un’altra indiscrezione: la piccola potrebbe esser stata narcotizzata?

Nicole non ricorda nulla perchè è stata narcotizzata?

In questi giorni i medici che hanno avuto a che fare con la piccola, insieme a chi conduce le indagini, hanno spiegato che la bambina potrebbe aver subito in trauma che la porta a non ricordare nulla. Oggi però trapela una nuova ipotesi: la piccola potrebbe non sapere realmente niente. Il suo silenzio non è necessariamente fatto a una persona che conosce, di cui si fida. Forse qualcuno l’ha narcotizzata?

“La bambina ha un blackout e non ricorda nulla, deve esser stata addormentata” queste le parole dell’inviato della trasmissione di Canale 5 che racconta le ultime novità sul caso.

Procedono le indagini con le analisi dei tabulati e con l’ascolto di persone che potrebbero essere coinvolte in questa storia. Qualcuno, rapendo Nicole, voleva dare un messaggio, a chi e perchè?