Il dolore di una intera comunità per la morte del piccolo Andrea, due anni da solo sul trattore

E’ un dolore immenso, che nessuno può spiegare, quello che stanno provando i genitori di Andrea ma anche tutte le persone che conoscevano il piccolo e che conoscono la sua famiglia. E non si riesce ancora a capire che cosa sia accaduto, come sia stato possibile che un bambino di due anni sia salito su un trattore, trovando in questo modo la morte. Pochi attimi di distrazione forse, che hanno dato il via a quella che resta una tragedia troppo grande per tutti.

Doveva essere un giorno di festa, di relax e di serenità, quello di Pasquetta, una giornata che Andrea stava trascorrendo nell’azienda agricola di famiglia, in via Creusa, in prossimità di Pilone Botta, sulla collina di Saluzzo. E invece quel giorno si è trasformato in un incubo, una tragedia senza spiegazioni. Il piccolo infatti sarebbe salito da solo sul trattore e poi sarebbe caduto dal mezzo, morendo. Questa una prima ricostruzione, ma è ancora presto per delle certezze.

Sulla dinamica dell’incidente, che lascia tante domande aperte, stanno indagando i Carabinieri e la Magistratura.

Il piccolo Andrea salito da solo sul trattore e morto a 2 anni dopo esser caduto

Secondo ciò che si è appreso il bambino si trovava sul trattore da solo, quando, in un modo ancora da chiarire e che, forse non si conoscerà mai, il mezzo si sarebbe messo in moto e ribaltato sotto un terrazzamento della proprietà, dopo un volo di oltre tre metri, sbalzando fuori il bambino.

Sono stati i genitori sconvolti dall’accaduto a portare in auto il piccolo Andrea, in condizioni disperate al Pronto soccorso di Saluzzo, ma purtroppo ogni tentativo di salvarlo da parte dei medici, è stato inutile.

Nell’azienda agricola che si trova al limitare del bosco che porta a Santa Cristina e dove si coltivano frutta e ortaggi in serra, vi lavorano i due fratelli Allemandi. Uno di essi è il papà di Andrea che vive con la moglie e l’altro figlioletto di 4 anni .Le indagini sono affidate ai carabinieri di Saluzzo che dovranno cercare di capire, anche parlando con i genitori del piccolo, che cosa sia successo e come sia stato possibile che un bambino di due anni sia anche salito da solo su un trattore e lo abbia messo in moto.