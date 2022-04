Treviglio ultime notizie sparatoria: una donna uccide il vicino di casa

Sono ancora molto poche le informazioni su quello che è successo questa mattina, intorno alle 7,30 circa a Treviglio, in provincia di Bergamo. Una donna sarebbe uscita di casa, e avrebbe litigato con i suoi vicini. Tutta da chiarire la dinamica ma pare che al culmine della lite sia iniziata anche una sparatoria e che alla fine, la donna abbia colpito mortalmente uno dei suoi vicini che non ce l’avrebbe fatta. Sul posto è arrivato pochi minuti dopo la sparatoria anche un elisoccorso ma per una delle persone coinvolte negli eventi, non ci sarebbe stato nulla da fare.

Sparatoria a Treviglio dopo lite tra vicini: le ultime notizie

Stando a quello che si legge sui media locali, tra i primi a dare la notizia, nella sparatoria sarebbe stata coinvolta anche la compagna della vittima che è anch’ella ferita. Avrebbe riportato una ferita significativa alla gamba ma non sarebbe in pericolo di vita. La donna che ha inforcato l’arma per sparare contro i suoi vicini, avrebbe esploso ben cinque colpi. Non sono state rese note ancora le identità delle persone coinvolte in questa vicenda.

Secondo quanto riferisce Bergamo News, le condizioni della donna rimasta coinvolta nella sparatoria, sarebbero comunque preoccupanti, è stata subito trasportata in ospedale dove i sanitari si stanno prendendo cura di lei. Ora toccherà ai Carabinieri mettere insieme tutti i pezzi di questo puzzle per scoprire che cosa è successo in quella che era una mattinata qualsiasi ma si è trasformata in una giornata drammatica per Treviglio e tutta la sua comunità.