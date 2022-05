L’Aquila, auto piomba nel giardino di un asilo: diversi bambini coinvolti, uno è grave

Sono ancora al lavoro i vigili del fuoco dopo l’incidente di questo pomeriggio. Un vero e proprio evento drammatico visto che nella vicenda sono coinvolti dei bambini. Tutto è iniziato pochi minuti dopo le 14,30: un’auto è piombata nel giardino di un asilo, dove stavano giocando i bambini con le loro maestre. Non è ancora chiaro come sia stato possibile ma al momento la cosa fondamentale è la salute dei piccoli, che sono stati immediatamente soccorsi. Purtroppo, stando a quanto si apprende, uno dei bambini travolti dalla macchina mentre era nell’asilo de L’Aquila, sarebbe in condizioni gravi. I bambini stavano giocando appunto nel giardino. I piccoli coinvolti hanno tra i tre e i cinque anni.

L’incidente è avvenuto alla scuola dell’infanzia 1 Maggio all’Aquila, in zona Pile, dove sono accorsi immediatamente ambulanze del 118 e vigili del fuoco. Secondo le prime notizie, almeno cinque bambini sono rimasti feriti nell’impatto e sono stati trasportati all’ospedale San Salvatore del capoluogo abruzzese. Le prime immagini di questo incidente sono state diffuse proprio dai vigili del fuoco, arrivati immediatamente sul posto.

AGGIORNAMENTO- Secondo le ultime notizie uno dei bambini coinvolti sarebbe morto.

Auto piomba su asilo a l’Aquila: almeno 5 bambini rimasti coinvolti

Secondo quanto si apprende, i piccoli erano insieme alle loro maestre in giardino, dopo il pranzo erano usciti a giocare fuori all’aria aperta, come probabilmente succede sempre, in questi giorni, vista la bella stagione e le temperature che lo permettono. Dopo l’allarme ai servizi di emergenza, sul luogo dell’accaduto sono accorsi anche polizia, carabinieri e vigili urbani a cui spetta ora il compito di ricostruire i fatti e le responsabilità. Secondo una primissima ricostruzione ancora da confermare, l’auto era parcheggiata in una strada in discesa quando, per motivi ancora da accertare, si è messa in marcia prendendo sempre di più velocità. Su questo faranno chiarezza le forze dell’ordine che ricostruiranno i dettagli dei fatti.