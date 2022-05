Previsioni meteo fine settimana 21 2 22 maggio giornate d’estate: attese temperature da record

Per il fine settimana in Italia sono attese delle temperature da record! Potrebbero, infatti, essere battute quelle del mese di maggio 2003. Stando alle ultime news sulle previsioni del meteo per il week end, non sembrano esserci dubbi. Un po’ tutti ricorderanno quella terribile estate, quella del 2003, che toccò temperature da primato e varie ondate di calore costanti. Quell’anno, le fasi più complicate si registrarono a giugno e nelle prime due settimane di agosto, con oltre i 40°C all’ombra anche nelle città del Nord. Questa ondata di caldo iniziò proprio nel mese di maggio, quando ci fu una siccità estrema sia nel Nord-Ovest italiano che in Francia. La storia sembra ripetersi nel 2022. Vediamo quali sono le ultime notizie sulle previsioni meteo di questo caldissimo fine settimana.

Meteo fine settimana Italia: le previsioni parlano di temperature da primato

Nel 2003 la fase di maggio rappresentò il momento principale di quell’estate rovente. In poche parole, proprio la primavera diede inizio alle frequentissime ondate di calore, con l’Anticiclone Africano verso l’Italia. Questo ci permette di fare qualche previsione meteo su questa estate 2022. Ormai da una settimana è arrivato sull’Europa occidentale l’anticiclone Hannibal, che aumenterà la sua potenza nel fine settimana in Italia. Le previsioni meteo del weekend annunciano che potrebbero essere battuti i record di quel famoso maggio 2003. Questa notizia preannuncia un’estate caldissima. In particolare, l’espansione di Hannibal è prevista per sabato 21 maggio 2022 verso il Nord-Ovest d’Italia, la Spagna e la Francia.

Come fa sapere IlMeteo.it, dopo un’attenta analisi, i valori più alti sono attesi nel Nord Italia e nel settore occidentale italiano, esattamente come avvenne 19 anni fa. Scendendo nel dettaglio, le città che potrebbero superare i valori massimi questo weekend sono Torino Caselle(31 °C), Milano Linate (33 °C), Bologna borgo Paligale (33 °C), Ferrara (34 °C), Palermo Punta Raisi (31 °C) e Cagliari Decimomannu (34 °C). Tenendo conto di questi numeri che ci indicano le previsioni meteo per il fine settimana, in alcune zone d’Italia questo potrebbe essere il mese di maggio più caldo della storia. Infatti, potremmo trovarci di fronte a valori che vanno oltre quelli che hanno caratterizzato l’estate del 2003. Se già in primavera i valori sono oltre i 32 e i 33 °C, possiamo aspettarci un’estate 2022 con un caldo decisamente anomalo, condizionato dal Riscaldamento Globale.