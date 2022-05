L’ombra di una setta sulla morte della coppia in casa a Forlì: potrebbe esserci un biglietto

Le forze dell’ordine stanno indagando su quello che è successo nella casa di Santa Sofia, dove sono stati trovati i cadaveri di una coppia. Si sono suicidati l’uomo e la donna di 67 e 65 anni trovati morti in casa in una frazione di Santa Sofia, in provincia di Forlì-Cesena. Non ci sarebbero dubbi sul fatto che i due si sono suicidati. Accanto ai loro corpi sono state trovate due pistole. Ci sarebbe anche un biglietto, lasciato dai due, per i figli. I coniugi, ora in pensione, erano ex dipendenti del Senato: vivevano a Roma e a Santa Sofia avevano una villa si proprietà dove trascorrevano le vacanze. Al momento non si conoscono i motivi del gesto ma tutto lascia pensare che i due, avessero delle teorie particolari sulla fine del mondo tanto che si parla dell’ombra di una setta su questa vicenda.

A dare l’allarme sono stati i figli, che non riuscivano ad avere notizie da un paio di giorni. Gli ultimi a vedere i due coniugi sarebbero stati gli amici, il giovedì. Poi più nulla. Hanno tentato di contattarli telefonicamente, senza ricevere alcuna risposta. Sono stati gli amici dei due a chiedere notizie ai figli e purtroppo, hanno scoperto quello che era accaduto ai due.

Il biglietto lasciato dalla coppia suicida di Forlì

So ForlìToday anche i dettagli sul biglietto che sarebbe stato ritrovato accanto al corpo della coppia: “Vogliamo trovare altrove la nostra pace e altre possibilità per noi”, una delle frasi nello scritto.

I due cadaveri sono stati portati all’obitorio dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì e, secondo quanto si apprende dai giornali locali, il medico legale avrebbe riferito che la morte è avvenuta oltre 24 ore prima dal ritrovamento dei corpi.

L’ombra della setta su questa storia

Sin dall’inizio di questa vicenda si è parlato della setta alla quale a quanto pare, entrambi appartenevano.

Lo testimoniano alcune vicine di casa del paese dove la setta dei Ramtha aveva costruito abitazioni-bunker in vista della fine del mondo che profetizzava già nel 2012. “Erano di quel gruppo lì, si erano fatti casa col bunker” è il racconto raccolto da TgR Emilia Romagna di alcuni conoscenti della coppia.