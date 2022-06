A Castelfranco Emilia un uomo uccide sua moglie e sua figlia di 22 anni: le ultime notizie

Le ultime notizie da Castelfranco Emilia ci raccontando di un ennesimo caso di violenza contro le donne. Un doppio femminicidio questa mattina. A morire sono state due donne, madre e figlia, la prima di 47 anni e l’altra di 22, entrambe straniere. Entrambe, secondo quanto si apprende, sono state trovate senza vita in casa uccise da colpi di arma da fuoco. Queste le ultime notizie che arrivano dalla provincia di Modena dopo che, questa mattina nel territorio del comune di Castelfranco Emilia, i cadaveri delle due sono sono stati ritrovati in casa. Secondo la prima ricostruzione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Modena, coadiuvati dai colleghi della Tenenza di Castelfranco, il rinvenimento dei due cadaveri sarebbe avvenuto dopo un intervento dei vigili del fuoco. I pompieri, pare fossero stato chiamati proprio per aprire la porta dell’abitazione che si trova nella frazione di Cavazzona di Castelfranco. Ancora poche le informazioni che permettono di capire che cosa è successo.

A Castelfranco Emilia due donne uccise in casa: doppio femminicidio

A sparare alle due donne sarebbe stato un uomo, padre della giovane di 22 anni e marito dell’altra, 47enne. Sarebbe stato lui stesso a chiamare i soccorsi. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti e presto per lui potrebbe scattare formalmente il fermo. I fatti sarebbero avvenuti intorno alle 12 di oggi, secondo quanto riferiscono alcune fonti locali. Anche i Carabinieri, sul posto, dopo la richiesta di aiuto.

Secondo le poche informazioni che sin qui sono filtrate, l’assassino sarebbe, come si legge sulla Gazzetta di Mantova, Salvatore Montefusco; quest’ultimo è stato poi fermato dai carabinieri ed accompagnato in caserma dove ora è interrogato. Ancora non sono noti i motivi che hanno portato al duplice delitto