Mascherine obbligatorie dopo il 15 giugno: dove? Le ipotesi del governo

Italiani ancora divisi sul tema mascherine: c’è chi non le usa più ormai da tempo, se non dove sono strettamente obbligatorie e chi invece, pensa di tenerle ancora, specialmente al chiuso e in luoghi affollati anche se presto non ci sarà più l’obbligo. Ma che cosa succederà da domani, quando l’obbligo di mascherine al chiuso dovrebbe cadere? Lo spiega il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa che ieri, in radio, ha fatto un bilancio di quello che è stato finora e di quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni con un possibile prolungamento dell’obbligo della mascherina ; ad esempio sui mezzi di trasporto. Ha infatti spiegato e ribadito, che sui luoghi più affollati e dove ci vuole ancora un po’ di prudenza; l’obbligo potrebbe riguardare anche le Rsa e gli ospedali fino a fine settembre. Questa l’ipotesi e «l’intendimento» che si sta delineando in vista di domani quando il Cdm deciderà sull’uso delle mascherine. Stop dopo il 15 giugno invece nei teatri, cinema ed eventi sportivi al chiuso. Le restrizioni restano comunque davvero poche. “Quello che dobbiamo osservare con grande attenzione sono i dati sulla pressione sui nostri ospedali, oggi fortunatamente questi dati sono assolutamente sotto controllo” ha detto Costa. Non ci sono quindi emergenze, non c’è preoccupazione nonostante ci siano dei dati che mostrano come la variante omicron 5 si stia diffondendo maggiormente. Grazie ai vaccini, la variante non fa paura.

Obbligo mascherine: nelle prossime ore le decisioni

Dello stesso avviso è anche il professor Bassetti che, intervistato dai conduttori di Estate in diretta ha sottolineato che si dovrebbe andare verso delle “raccomandazioni” e non verso un obbligo. Chi dovrebbe continuare a indossare la mascherina? Sicuramente i pazienti fragili e gli anziani, che farebbero bene in ogni caso a proteggersi, soprattutto al chiuso e in luoghi affollati. Per tutti gli altri potrebbe esserci un invito a usarla quando necessario, lasciando però, decadere questo obbligo, come è successo anche negli altri paesi d’Europa. Vedremo nelle prossime ore che cosa succederà, con le comunicazioni ufficiali da parte del Governo.