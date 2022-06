Maxi incendio a Roma: dall’Aurelia a Casalotti, vigili del fuoco a lavoro. Esplodono 50 bombole GPL

Le immagini che arrivano da Roma ci mostrano una capitale completamente avvolta dalle fiamme. Il fuoco continua a divampare, mentre il fumo avvolge anche il centro della città. Cenere e detriti bruciati arrivano sui balconi delle case e l’aria è sempre più irrespirabile. E’ quello che sta succedendo in questi minuti dopo che un maxi incendio di sterpaglie alla periferia Ovest della Capitale è divampato; un incendio con fumo e cenere fino a Montecitorio, polvere trasportata dal vento fino all’Eur. Nella capitale la temperatura percepita, prima che il fuoco iniziasse ad ardere, superava abbondantemente i 45 gradi, da un paio di ore, come raccontano i giornalisti che stanno documentando i fatti, la colonnina dice che i percepiti, sono oltre 50. A non aiutare, il vento caldo che trasporta il calore ma che fa si che il fuoco, sia più difficile da spegnere. L’odore di bruciato è giunto fino ai Parioli. Decine di persone sono state allontanate dalle loro abitazioni nei pressi di via Bosco Marengo, a ridosso del campo nomadi non autorizzato della Monachina. Le fiamme hanno circondato alcune palazzine e villette oltre a distruggere baracche e a far esplodere 50 bombole di gas gpl. Questo chiaramente ha reso ancora più difficile il lavoro dei vigili del fuoco, che stanno cercando di domare le fiamme ma la situazione, resta al momento, ancora complicata. Purtroppo non si esclude che qualcuno sia rimasto bloccato all’interno dell’area interessata dall’incendio che si estende per alcuni ettari accanto a via Aurelia.

Incendio sull’Aurelia a Roma: le fiamme continuano a far paura

Al momento due persone, una donna e un bambino, sono stati traportate in codice giallo al Policlinico Gemelli. Circa 35 persone, tutti abitanti nelle palazzine intorno all’area interessata dalle fiamme, sono state visitate in strada dal personale del 118, con sintomi di intossicazione da fumo. Decine di soccorritori, fra vigili del fuoco e volontari della Protezione civile, stanno intervenendo sul posto per circoscrivere il fronte del rogo.

In codice giallo ma non in pericolo di vita al pronto soccorso anche cinque poliziotti impegnati nelle operazioni di soccorso per evacuare alcune villette che sono state poi divorate dalle fiamme nonché il parcheggio di un centro sportivo usato anche come centro estivo per bambini dove è andato a fuoco il parco giochi e una parte del parcheggio riservato ai camper. Ai soccorsi partecipano anche alcune pattuglie dei carabinieri e dei vigili urbani che si sono prodigate per trasportare i casse d’acqua a favore dei residenti e rimasti fuori dalle abitazioni e assistiti anche dalla Protezione Civile. Nel frattempo il fronte del fuoco si è spostato nella zona di Casalotti dove viene tenuto sotto controllo dalle squadre dei vigili del fuoco. Sui social decine di video, di fotografie che documentano anche il grande spavento di chi si è trovato davanti una colonna di fumo senza sapere che cosa stesse succedendo.