E’ strage sulla Marmolada: la valanga di ghiaccio travolge e uccide sei persone, almeno 15 i dispersi

Le immagini di quello che è successo ieri sulla Marmolada, hanno sconvolto l’Italia intera. “La natura ce la sta facendo pagare” è la frase che molte delle persone ieri, dopo essersi salvate, hanno condiviso con forze dell’ordine, soccorritori e giornalisti arrivati sul posto. E’ una vera e propria strage quella di ieri. Al momento il bilancio è di sei persone morte sulla Marmolada, uccise nel crollo di un seracco di ghiaccio. Purtroppo però, è un bilancio che è destinato a salire: al momento in ospedale ci sono più di dieci persone, ferite. Due delle persone portate in ospedale sarebbero in gravi condizioni. E si cercano ancora almeno altre 15 persone, al momento, sono nella lista dei dispersi.

Sull’area della valanga dopo i primi soccorsi, nella notte non è stato più operativo il personale di soccorso per l’elevato pericolo di ulteriori distacchi.

La Marmolada è stata interdetta al pubblico

In giornata la vetta del ghiacciaio ha registrato la temperatura più alta di questa stagione: 10,3 gradi centigradi, alle ore 14. Secondo gli inquirenti si tratta di “un disastro inimmaginabile, una carneficina“.

Il distacco sarebbe avvenuto nel tratto tra Pian dei Fiacconi e Punta Penia, lungo la via normale che porta in vetta. Sono state emanate ordinanze di divieto d accesso e percorrenza dell’area interessata dalla valanga congiuntamente dai Comuni di Canazei e Rocca Pietore siamo nella provincia autonoma di Trento, fino a quando non sarà accertata la natura del distacco con gli opportuni rilievi glaciologici e geologici.

La ricostruzione dei fatti

Tutto è iniziato verso le due del pomeriggio, sole a picco e temperatura fuori norma come da parecchio tempo. A un certo punto, un pezzo di calotta si stacca dall’alto, come mostrano alcune delle immagini pubblicate anche sui social. Il pezzo di ghiaccio si trasforma però in una cascata di ghiaccio e roccia che travolge tutto quello che incontra. Un seracco, un grande blocco che era lì, sulla Marmolada da secoli, che si è staccato e si è sbriciolato, sotto gli occhi increduli di chi era fuori rotta ed è riuscito a salvarsi per miracolo. Non ci sono molti dubbi sul fatto che, come hanno detto gli esperti, questa potrebbe essere la più grande tragedia moderna legata alla montagna.