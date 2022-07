A Bucchianico 15enne uccide nonno con una sedia e l’aspirapolvere: il video su whatsapp

Purtroppo non arrivano buone notizie da Pescara, dall’ospedale dove ieri, un uomo di 78 anni era stato ricoverato. E’ infatti morto nella notte , l’uomo era arrivato al pronto soccorso in gravissime condizioni dopo esser stato aggredito da suo nipote, un ragazzino di 15 anni. Secondo le prime notizie date dai media locali, il ragazzino ha aggredito suo nonno colpendolo più volte sia con una sedia che con una aspirapolvere. Era stato poi ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Pescara. Tutto è accaduto in una casa di Bucchianico (Chieti) . Il ragazzo che pare abbia dei problemi psichiatrici, viveva con i suoi nonni, stando a quelle che sono le prime notizie trapelate.

E’ morto il nonno aggredito da suo nipote con una sedia e una aspirapolvere

L’uomo aveva riportato diversi traumi al volto e varie fratture. Il nipote, che subito dopo l’aggressione si era chiuso nella sua stanza, dalla quale è uscito dopo l’intervento dei carabinieri, è stato condotto dà un’ambulanza del 118 all’ospedale di Chieti, dove ha trascorso la notte in stato di arresto per tentato omicidio.

Pare che il ragazzo fosse in attesa di essere inserito in una struttura, per essere seguito da vicino. La pratica per inserirlo in una struttura riabilitativa era già in fase di completamento, ma non c’è stato tempo di portarla a termine. Il ragazzo ha ferito mortalmente suo nonno ma in precedenza aveva aggredito anche la nonna. Da verificare anche un’altra notizia trapelata in queste ore: il ragazzo potrebbe aver ripreso tutta l’aggressione per poi pubblicare su Whatsapp il video in questione. Anche per questo, il suo cellulare, è stato sequestrato. Sul posto, in rapida successione, sono arrivati i carabinieri della Stazione di Bucchianico e due ambulanze del 118 partite da Chieti e da Guardiagrele. Poi i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia teatina e quelli del Nucleo investigativo del comando provinciale. Pochi minuti fa poi, la notizia della morte del nonno che non ce l’ha fatta.