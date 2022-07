Castel del Rio, Fabio ucciso durante una lite: fermato un 17enne

Una lite tra ragazzi, una morte di quelle che si potevano evitare. Eppure anche questa mattina siamo qui a raccontarvi di un ragazzo di 23 anni, ucciso da un ragazzino di 17, fermato poche ore fa dalle forze dell’ordine. Fabio Cappai aveva 23 anni. Lasciato morire davanti a tutti, agonizzante vicino ai campi sportivi di Castel del Rio. Il ragazzo era originario di Moraduccio, al confine con la Toscana. Almeno tre fendenti hanno raggiunto il suo corpo, di cui uno, probabilmente fatale, ha attraversato il costato e raggiunto un polmone. Secondo le ultime notizie che trapelano questa mattina, per l’omicidio di Fabio, sarebbe stato arrestato un ragazzino di 17 anni, residente in Toscana. Il giovanissimo ha confessato e ha indicato ai carabinieri dove trovare il coltello usato per il delitto, che aveva gettato via dopo il delitto.

Ora si trova nel carcere del Pratello di Bologna in attesa della convalida.

«Siamo tutti letteralmente sconcertati e addoloratissimi, è come se fosse successo a un nostro fratello. È un momento di grande tristezza e dolore», sono le parole di Alberto Baldazzi, sindaco di Castel del Rio. Per questa sera è stata organizzata una fiaccolata in memoria di Fabio. L’amministrazione, che si stringe intorno alla famiglia di Fabio, ha invitato tutti i cittadini a partecipare alla fiaccolata.

L’omicidio di Fabio Cappai: le ultime notizie sul caso

I Carabinieri indagano e cercano di mettere insieme tutti i tasselli di questa vicenda. A quanto pare all’episodio avrebbero assistito anche altri giovani ma i sospetti si sarebbero concentrati fin da subito sul 17enne: gli investigatori hanno anche rinvenuto il coltello con il quale sarebbe stato ferito, all’addome, l’operaio. L’omicidio è avvenuto in un punto riparato del campo sportivo ‘Marco Simoncelli’ di via Giovannini, punto di riferimento per molti giovani del paese.