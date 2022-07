Mamma 34enne cade dalle scale con la figlia in braccio e muore: tragedia a Bari

Una drammatica notizia di cronaca arriva questa mattina da Bari. Purtroppo una ragazza di 34 anni è morta questa notte, dopo esser stata trasportata in ospedale. Aveva solo 34 anni la giovane mamma deceduta poche ore fa. La ragazza era in casa, aveva in braccio la sua bambina, nata da poche settimane. La ragazza ha probabilmente avuto un malore, proprio mentre teneva in braccio la neonata, un malore che le è stato fatale. I media pugliesi raccontano oggi la drammatica vicenda. La ragazza sarebbe caduta dalle scale e sarebbe morta, non è ancora chiaro se il decesso è stato causato dal malore, o dalle ferite riportate durante la caduta. La sola nota positiva di questa drammatica storia è che la bambina, fortunatamente, nonostante la caduta, non si è fatta nulla e sta bene.

I fatti sono accaduti questa notte, intorno alle 3.

Giovane mamma deceduta in casa a Bari

La neomamma probabilmente è scivolata o forse ha avuto un malore ed è caduta dalla scala a chiocciola interna all’appartamento situato nel quartiere Palese di Bari.

Dopo la segnalazione al 118, la donna è stata portata in ospedale, pare abbia battuto in modo molto violento la testa. Per lei però, non c’è stato nulla da fare. E’ morta sembrerebbe, a causa di questa caduta ma saranno solo gli esami scientifici a chiarire maggiormente questa situazione. La bambina è invece ricoverata nel reparto neonatologia a Bari ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

E’ la seconda notizia di cronaca nera che arriva oggi dalla Puglia. In provincia di Brindisi questa mattina una donna si è gettata dalla finestra dopo aver fatto bere a suo figlio di sei anni un mix di detersivi.