Brindisi, mamma fa bere un mix di detersivi a suo figlio e poi si getta dal balcone: le ultime

Sono ancora poche le informazioni che arrivano questa mattina dalla provincia di Brindisi. Stando a quanto riferiscono i media locali, questa mattina, una donna di 41 anni, ha fatto ingerire qualche sostanza al figlio di sei anni, probabilmente un mix di detersivi, e poi si è lanciata dal terzo piano della sua casa. E’ accaduto questa mattina – lunedì 18 luglio – in una via del centro abitato di Francavilla Fontana. La donna, una 41enne, è stata portata dal 118 all’ospedale Perrino di Brindisi. Non sono state diffuse almeno per ora, notizie sulle sue condizioni di salute. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Francavilla Fontana.

Fa bere un mix di sostanze a suo figlio e poi si getta dal balcone

Il dramma si è consumato intorno alle 8. La donna avrebbe dapprima fatto assumere delle sostanze al figlio di sei anni, probabilmente dei detersivi. Il bambini, infatti, ha riportato delle ustioni sulla bocca. Poi la 41enne avrebbe tentato l’estremo gesto, lanciandosi dal terzo piano. Fortunatamente la donna è sopravvissuta all’impatto. Lo riferisce Brindisi Report.

A chiamare le forze dell’ordine sono stati alcuni testimoni dei fatti, persone che passavano nei pressi dell’abitazione della donna. Rendendosi conto del pericolo e del fatto che la donna avesse bisogno di aiuti, hanno infatti contattato il 118.

La donna, nel frattempo, avrebbe spiegato la situazione del bambino chiedendo quindi che fosse aiutato. I sanitari del 118 hanno soccorso entrambi, portandoli all’ospedale Perrino di Brindisi. Sono costantemente monitorati dai medici, ma non sarebbero in pericolo di vita. Il piccolo, secondo quanto riferiscono altre fonti, sarebbe stato trovato in casa, privo di sensi. Ai carabinieri della compagnia di Francavilla il compito di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.