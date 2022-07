Vigila sul corpo della sua padrona per oltre un mese: cane ritrovato denutrito in casa, è grave

Ritrovato il corpo di una donna morta da oltre un mese nella sua casa di Mantova: assieme a lei il suo cane, adesso in gravi condizioni

Ha passato almeno un mese a vegliare il corpo della sua padrona. E’ la triste e commovente storia che arriva da Mantova, quella di un cagnolino che è rimasto in casa, con la persona a cui era probabilmente più legato. Una donna che è morta in casa, da sola e che per oltre un mese, nessuno a quanto pare ha cercato. Il corpo della donna, è stato infatti ritrovato ieri dai vigili del fuoco che sono entrati nella sua abitazione. Vigili del fuoco che si sono ritrovati di fronte alla straziante scena, l’ennesimo dramma della solitudine che si consuma nel nostro paese. La donna, è morta probabilmente mentre si faceva la doccia, colpita da un malore. Il cagnolino è stato sempre al suo fianco. All’arrivo dei pompieri era nel salotto. E’ vivo ma sta molto male, le sue condizioni sono gravi: è denutrito e disidratato.

Il primo esame medico sul corpo della donna parla di un decesso avvenuto probabilmente un mese fa e provocato da un malore. Nella casa, tutta sigillata e molto calda, non è stato riscontrato alcun segno di effrazione e nel portafogli della donna c’era del denaro.

La donna è morta da oltre un mese

La tragedia in un appartamento al quarto piano nella prima periferia di Mantova. I vigili del fuoco erano stati chiamati dai vicini allarmati dall’odore nauseabondo che da tempo proveniva da quell’alloggio, abitata da una signora 59enne con il suo cane, che non vedevano da alcune settimane. Avano suonato alla porta, ma come risposta ottenevano solo i latrati del cane, sempre più fievoli mano a mano che i giorni passavano.

Il cane, trovato in gravi condizioni, è stato soccorso e trasportato al canile municipale la Polizia locale sta rintracciando l’unica parente della donna morta, una sorella che vive altrove.

( immagine di repertorio)