La madre della piccola Diana sotto choc, spaesata e passiva: vorrebbe andare al suo funerale

Alessia Pifferi dopo aver abbandonato sua figlia causandone la morte ha chiesto di partecipare al suo funerale

C’è solo una foto della piccola Diana, è la stessa che in queste ore, raccontando la sua drammatica notizia, tutti i giornali stanno usando. E’ la foto di una bambina sorridente, tra fiori e palloncini. E’ una foto che la nonna ha messo fuori dalla casa in cui la piccola viveva con sua madre, la donna che l’ha abbandonata per sei giorni, e che ne ha causato la morte. La piccola Diana sarebbe morta la quinto giorno di stenti, dopo che sua madre l’ha lasciata in una casa chiusa e calda, senza acqua, senza cibo, per andare dal suo compagno. Oggi quella stessa donna, chiede di poter partecipare al funerale della sua bambina. Alessia Pifferi è in carcere, e a parlare per lei sono i suoi legali che hanno un compito difficilissimo, quello di difendere una donna che per l’Italia intera è un mostro, che non meriterebbe nulla.

La madre di Diana vorrebbe andare al suo funerale

Solange Marchignoli e Luca D’Auria, gli avvocati di Alessia Pifferi, stanno provando a capire come sia stato possibile, come una madre possa decidere di lasciare da sola una bambina di 18 mesi ma anche per loro, questo compito, è più che complicato.

I due legali, non sono riusciti ieri a penetrare il mistero di quel buco nero che per sei giorni ha risucchiato nella mente della loro assistita l’immagine della figlia. «Ti guarda, ma non ti vede» hanno detto i due legali uscendo dal colloquio con la trentaseienne, rinchiusa nel carcere di San Vittore da giovedì scorso. «Alessia Pifferi è sotto choc, spaesata e passiva come se navigasse su una bolla d’acqua». Una descrizione molto diversa della donna che, poche ore dopo il ritrovamento del cadavere della sua bambina, avrebbe detto alle forze dell’ordine che si aspettava che potesse capitare qualcosa del genere.

Quella bambina che un tempo è stata un peso, come per sua stessa ammissione, una bambina che era ostacolo alla sua relazione, oggi forse le manca. Per questo la donna avrebbe chiesto di partecipare ai funerali della piccola, che saranno celebrati venerdì pomeriggio alle 15 a San Giuliano Milanese. «Non capisce perché non le sia permesso» hanno riferito ancora i suoi difensori. «Non riesce a spiegare, né a spiegarsi quello che è successo». Eppure la Pifferi, a Milano, mentre era in ferie con il suo compagno, c’è persino tornata visto che l’uomo aveva avuto un impegno dell’ultimo momento. Ma non le è venuto in mente di tornare a casa da sua figlia, non ci ha pensato. Oggi vorrebbe invece darle un ultimo saluto.