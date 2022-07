Donna trovata morta in casa a Ferrara: è stata avvelenata. Ci sarebbe un fermo

Le ultime notizie da Ferrara: una donna di 62 anni è stata trovata morta in casa, sarebbe stata avvelenata. Fermata una persona a lei vicina...

Sono ancora molto poche le notizie che arrivano da Ferrara, sono i media locali a dare le prime informazioni dopo quello che è successo poche ore fa. Sappiamo che una donna italiana di 62 anni è stata trovata morta , nella notte, nella sua abitazione in via Ortigara 28, in zona Gad. Il decesso risale ad alcuni giorni fa, dai primi rilievi, sembrerebbe che la donna sia appunto morta da tempo. Le notizie sono poche. La prima ricostruzione è quella delle forze dell’ordine. I carabinieri e vigili del fuoco hanno sfondato la porta per entrare nell’appartamento dove è avvenuta la tragedia. A chiedere aiuto, alcuni amici della donna che non la sentivano da qualche giorno. Da quello che si apprende, sono stati alcuni conoscenti a fare scattare l’allarme perché non riuscivano a mettersi con la pensionata.

Donna trovata morta in casa a Ferrara: è stata avvelenata?

Si sospetta che la donna sia stata uccisa, forse per avvelenamento. Non si è quindi trattato di una morte naturale. I carabinieri, coordinati dalla procura, hanno portato una persona in caserma ed è in corso un interrogatorio. Potrebbe essere un sospettato per questo omicidio. In realtà trapelano anche altre indiscrezioni dai media locali: sul sito Estense.com si parla in modo dettagliato di una donna, di 38 anni, vicina alla vittima, fermata per questo omicidio.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco per l’apertura della porta d’ingresso dell’abitazione e i carabinieri per le indagini, ora coordinate dalla pm Lisa Busato.