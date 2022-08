Incendio a Cinecittà: a fuoco le scenografie di diversi set, le ultime

Le ultime notizie da Roma dove a Cinecittà sono a lavoro tre squadre di vigili del fuoco per domare un incendio scoppiato sul set

Ancora una volta la capitale nella morsa del fuoco. E ancora una volta siamo a Roma Sud. È divampato pochi minuti fa un incendio all’interno degli studi cinematografici di Cinecittà, a Roma. Nell’ultima mezz’ora sui social hanno iniziato a circolare foto e video che mostrano quanto sta succedendo. Diverse al momento le versioni sul fuoco. Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero interessato solo il set di “Firenze rinascimentale”. Per altre fonti invece, l’incendio starebbe causando non pochi danni tanto che, potrebbe persino raggiungere la casa del Grande Fratello VIP, a pochi passi da quel set. Tre squadre di vigili del fuoco sono al lavoro per domare il rogo e per proteggere le strutture non ancora interessate dall’incendio. Per il momento non risultano feriti o intossicati dal fumo. Al fine di consentire l’intervento dei soccorritori gli agenti della polizia locale del VII gruppo Tuscolano hanno provveduto a chiudere via Lamaro e via Scintu.

Incendio a Roma sui set di Cinecittà: le ultime notizie

Le fiamme sono divampate intorno alle 15:50 di oggi 1 agosto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno cominciato le operazioni di spegnimento delle strutture interessate dal fuoco.

Su Romatoday si legge: “Secondo quanto si apprende a prendere fuoco sarebbero le scenografie di The Young Pope 2, con le fiamme che minacciano anche la struttura che ospita la casa del Grande Fratello. Un vasto rogo che ha poi interessato delle vecchie scenografie della Firenze rinascimentale propagandosi poi ad alcune sterpaglie esterne alla struttura”. Non solo quindi un set ma danni in diverse zone degli studi di Cinecittà.

Sui social anche le foto scattate dalle squadre dei vigili del fuoco che rassicurano. Purtroppo il rogo ha coinvolto la scenografia di carta pesta e anche per questo motivo, tutto è andato a fuoco in pochi minuti.