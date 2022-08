Romeo non ce l’ha fatta: muore a 12 anni dopo esser stato travolto sulle strisce a Terracina

Non ce l'ha fatta Romeo dopo esser stato travolto sulle strisce pedonali a Terracina: è morto poche ore fa in ospedale

Non ce l’ha fatta il piccolo Romeo. Purtroppo anche questo fine settimana dobbiamo raccontarvi una drammatica notizia di cronaca nera che coinvolge un ragazzino. Romeo aveva solo 12 anni, troppo pochi per essere considerato un adulto, tanti per parlare di un bambino. Romeo non c’è più. E’ morto a causa di un drammatico incidente, stava attraversando le strisce pedonali con la sua mamma. Una manciata di secondi, pochi istanti che ti cambiano per sempre la vita. La sua spezzata, quella di chi resta, distrutta per sempre.

L’incidente a Terracina: così è morto il piccolo Romeo

A perdere la vita, in questa calda giornata di inizio agosto, Romeo Golia. Il ragazzo è stato investito mortalmente mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme alla mamma e alle zie. L’incidente si è verificato all’altezza del ristorante «La Capannina» al chilometro 103 e 300 dell’Appia: il piccolo è stato falciato da una vettura guidata da un 18enne residente nel comune di Fondi. Romeo è stato subito soccorso: un primo intervento presso l’ospedale di Terracina, poi il trasporto al Bambino Gesù ma non è servito a salvare la vita di Romeo. I medici hanno cercato di fare il possibile per il 12enne che purtroppo, poche ore dopo l’incidente, è morto.

Oggi chi ha assistito al drammatico incidente racconta che in diverse occasioni, è stato detto che quel tratto di strada e quell’attraversamento sono troppo pericolosi, proprio per via della velocità delle macchine in arrivo. Attoniti e sgomenti i testimoni che hanno visto Romeo, falciato via, sulle strisce. Distrutta dal dolore la famiglia costretta a dire addio, senza un perchè a una creatura di 12 anni.

Cosa sappiamo sul guidatore dell’auto

Non solo l’alta velocità, purtroppo in questa storia, ci sarebbe anche dell’altro. Dalle prime analisi effettuate sul guidatore, è emersa la positività al test antidroga: per il 18enne si profila l’accusa di omicidio stradale con l’aggravante della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.