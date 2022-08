Cadavere sui binari nel pisano: disagi e ritardi sulla circolazione ferroviaria

Poco distante da Pisa, sui binari della ferrovia, è stato ritrovato un cadavere: disagi per tutta la mattinata alla circolazione ferroviaria

Una domenica difficile per molti viaggiatori e turisti . Purtroppo una notizia di cronaca nera ha influenzato anche la circolazione ferroviaria. Il cadavere di una persona è stato rinvenuto intorno alle 6:30 di domenica lungo i binari della ferrovia tra Pontedera e San Romano, in provincia di Pisa.

L’autorità giudiziaria è arrivata per l’identificazione e per l’avvio delle indagini, insieme alle forze dell’ordine. Come succede però in questi casi, le tempistiche sono lunghe e ovviamente, ci sono stati dei disagi per i treni. Per rimuovere la salma è stata interrotta la circolazione dei treni e ci sono stati ritardi e disagi per i passeggeri.

Nulla si sa al momento sulla persona morta che è stata ritrovata sui binari del treno. Non sono state diffuse notizie in merito a questa vicenda. Le forze dell’ordine non hanno lanciato appelli per l’identificazione, probabilmente, è stato possibile, scoprire l’identità della persona morta con dei documenti, magari ritrovati vicino al corpo.

Ritardi e disagi questa mattina sulla direttrice

Il traffico sulla direttrice interessata è tornato regolare dalle 10:30. Il treno delle 6:25 da Roma Termini, diretto a Genova Principe, ha avuto un ritardo di 50 minuti. Stessi problemi anche per i treni regionali, alcuni dei quali sono stati cancellati. Sulle pagine social, molti passeggeri hanno segnato anche altri ritardi su treni che viaggiavano sulla tratta. Secondo quanto si legge sui media toscani, al momento sarebbero stati richiesti servizi sostitutivi con autobus fra Lucca e Pisa.