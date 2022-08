Torre di Mosto: tenta di uccidere la sua ex moglie poi si toglie la vita

Un uomo ha tentato di uccidere la sua ex moglie colpendola con un coltello poi si è tolto la vita: le ultime notizie da Torre di Mosto

Ennesimo caso di violenza contro le donne, ennesimo tentato femminicidio in Italia. Questa volta siamo a Venezia dove un uomo, ha tentato di uccidere la sua ex moglie. In un primo momento si era pensato che l’uomo, Michele Beato, avesse tentato di ammazzare la sua ex, usando una balestra. Successivamente, dopo i rilievi delle forze dell’ordine, è emerso che avrebbe usato un’arma bianca. Non si sa ancora di preciso quale. L’uomo, dopo aver tentato di uccidere la sua ex moglie, a Torre di Mosto ( in provincia di Venezia) si è poi tolto la vita. Purtroppo la donna, è in ospedale ma le sue condizioni risulterebbero gravissime, potrebbe quindi non farcela.

La donna è stata aggredita davanti al posto di lavoro; l’allarme è stato dato da alcuni passanti. Sul posto, insieme ai sanitari del Suem 118, sono intervenuti i carabinieri di Portogruaro per i rilievi del caso.

Tenta di uccidere la sua ex moglie poi si suicida

La tragedia si è consumata a Torre di Mosto in via Roma. L’uomo era una ex guardia giurata di 56 anni, l’ex coniuge, Rosa Stilletti di 51 anni, è ricoverata in condizioni disperate in ospedale. La coppia ha due figli di 26 e 29 anni.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, intorno alle ore 14.00 di oggi, Beato avrebbe aspettato la moglie fuori da un esercizio commerciale dove lei andava a lavorare. Quando la donna è entrata in auto l’uomo l’ha colpita a gambe e braccia. Convinto di averla uccisa, l’uomo sarebbe poi tornato a casa per togliersi la vita con la stessa arma nel garage.

Al momento non sono ben chiari i contorni della tragedia, la coppia, di origine pugliese, viveva separata ormai da diverso tempo e la donna si era trasferita a San Stino di Livenza (Venezia), e andava a lavorare come addetta alle pulizie in un negozio di barbiere di Torre di Mosto, poco distante dalla casa dell’ex marito. La donna, sarebbe stata colpita con un coltello, lo stesso che poi il suo ex avrebbe usato per togliersi la vita nel garage della sua casa.