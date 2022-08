Come cambia la scuola a settembre 2022: addio DAD e mascherine

Tra pochi giorni si tornerà a scuola: ecco le nuove regole per il mese di settembre 2022

Manca ormai pochissimo al rientro a scuola: in alcune regioni di Italia si tornerà in classe tra un paio di settimane mentre gli alunni più fortunati, avranno a disposizione ancora una ventina di giorni prima di dover riprendere con le lezioni ( qui il calendario completo regione per regione per il rientro in classe). Visti i numeri di questo ultimo mese e l’emergenza covid che sembra esser stata gestita nel migliore dei modi dall’Italia, la situazione, almeno per il mese di settembre, non sembra preoccupare per questo, a scuola, si tornerà senza l’uso delle mascherine. Si cambia molto a settembre 2022 rispetto a quello che successe lo scorso anno, quando purtroppo i numeri dei contagi da covid erano ben diversi. Cosa dobbiamo aspettarci quindi da questo rientro in classe? Niente mascherine, niente didattica a distanza e il ritorno in aula anche dei docenti che hanno deciso di non vaccinarsi durante la pandemia. Ovviamente restano le raccomandazioni perchè tutto può cambiare da un momento all’altro per cui ogni scuola deve essere preparata a una nuova ondata di covid.

Ritorno in classe a settembre 2022: le nuove regole per la scuola

E’ il Corriere della sera a dare delle anticipazioni di quello che dovrebbe succedere, anticipando quindi il decreto ufficiale. In aula a settembre si potranno usare i doppi banchi e non dovranno più adeguarsi alle misure a cui si sono dovuti abituare, dal distanziamento agli orari di ingresso e uscita scaglionati, alla ginnastica solo in luoghi aperti e alla cancellazione degli sport di contatto. Restano soltanto un referente Covid incaricato di gestire eventuali positivi e l’ “aula Covid”. Spariscono tutte le altre regole. Nessuna lezione a distanza per i positivi, se ci saranno degli alunni contagiati, ci si comporterà come se fossero malati. La DAD, almeno per ora, va in ferie.

Nessun obbligo di mascherina in classe. Solo i fragili, o i ragazzi più a rischio, dovranno continuare a proteggersi con la mascherina Ffp2, ma dovranno stare a scuola. Si torna alle vecchie regole anche per i professori e il personale non docente non vaccinato: già da aprile queste persone erano tornate al lavoro ma non a contatto con gli studenti, da settembre potranno svolgere le loro abituali mansioni.