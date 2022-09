E' stato arrestato Franco Terlizzi a Milano: le ultime notizie

Una notizia di cronaca invade anche i siti che di solito raccontano le ultime notizie del mondo dello spettacolo. Questa mattina infatti, l’indiscrezione poi confermata: è stato arrestato Franco Terlizzi, ex concorrente dell’Isola dei famosi. Era partito dallo spin off dei non famosi, per poi approdare sulle spiagge isolane e partecipare al reality, facendosi anche conoscere per il suo passato da pugile. Inoltre, grazie alla partecipazione di Franco Terlizzi al reality, anche suo figlio, aveva avuto mesi di popolarità, facendo breccia nel cuore di molte spettatrici. Oggi della famiglia Terlizzi però, si parla per un altro motivo.

Arrestato Franco Terlizzi ex concorrente dell’Isola dei famosi

Franco Terlizzi, nato a Bitonto, in Puglia, nel 1962, torna sul palcoscenico per motivi decisamente meno glamour. Il personal trainer dei vip ( si presenta in questo modo nella sua bio sui social, social che mostrano anche tutte le sue amicizie con i vip), è stato arrestato nell’ambito di un’operazione anti-ndrangheta. Secondo gli investigatori Terlizzi sarebbe uno dei prestanome di Davide Flachi, nome pesante nella storia milanese della criminalità organizzata. E’ figlio, infatti, di Pep è Flachi, soprannominato il boss della Comasina e di Bruzzano, morto nel gennaio scorso. Flachi junior starebbe ripercorrendo la strada del padre, impresa per cui conterebbe anche sull’aiuto dell’ex pugile prestato alla tv.

Qualche tempo fa in una sua inchiesta su Rolling Stone, anche Selvaggia Lucarelli aveva sollevato dubbi circa le amicizie del concorrente del reality di Canale 5. Su Rolling Stone, la giornalista aveva parlato di legami nel mondo della’ndrangheta e dell’estrema destra milanese. Terlizzi, noto come “Francone” nel mondo della movida milanese, frequentato da buttafuori della discoteca Hollywood, avrebbe avuto agganci con la famiglia Flachi. Cosa che, questa nuova indagine, avrebbe appunto dimostrato.

Le fiamme gialle, oltre ai fermi, stanno proseguendo le attività procedendo con un sequestro preventivo d’urgenza che riguardano una carrozzeria, sfruttata per riparare di auto in danno di istituti assicurativi, e un negozio di articoli sportivi. Entrambe le attività sono localizzate in provincia di Milano e, stando alle indagini, sarebbero riconducibile a Davide Flachi, figlio di Pepè per cui Terlizzi avrebbe fatto da prestanome.