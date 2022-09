Michael Terlizzi commenta l’arresto di suo padre: “Accuse che non stanno nè in cielo nè in terra”

E' Michael Terlizzi a prendere le difese di suo padre dopo la notizia dell'arresto

Ha fatto molto scalpore ieri la notizia dell’arresto di Franco Terlizzi, diventato noto grazie alla sua partecipazione all’Isola dei famosi. Se non fosse stato un personaggio noto, del resto, la notizia sarebbe rimasta sulle pagine dei giornali di cronaca ma invece, visto che il suo nome è quello di una persona conosciuta, la cosa è stata ripresa un po’ ovunque. Un clamore mediatico che ha travolto la famiglia di Franco Terlizzi che, come spiega suo figlio Michael, mai si sarebbe aspettata un arresto. Famiglia, quella dell’ex concorrente dell’Isola, che tiene anche a precisare che prima di trarre conclusioni, bisognerebbe attendere l’esito delle indagini e i processi, semmai ci saranno, visto che Franco Terlizzi, non è coinvolto in quello di cui è stato accusato. Lo spiega il figlio di Terlizzi Michael, che è noto più di suo padre, proprio grazie alla sua partecipazione come familiare, nel pubblico di Mediaset e poi al Grande Fratello. Michael quindi, ha deciso di parlare per raccontare quello che la sua famiglia sta affrontando, per tutelare suo padre e per dire che non è coinvolto in quello di cui viene accusato.

Supportato dell’avvocato Crea, il figlio di Terlizzi ha spiegato: “Tutto ciò per cui mio padre è accusato non sta veramente né in cielo né in terra. “

E ancora: “Il mio avvocato provvederà e capiremo cos’è realmente successo, anche se per noi quello che conta è sottolineare sin da ora che è vero, mio padre aveva delle frequentazioni, ma una cosa sono le amicizie e un’altra il coinvolgimento in attività illecite. È stata una doccia fredda, tanto per me quanto soprattutto per mio padre, che ho visto molto amareggiato per tutto quello che sta vivendo e le fandonie raccontate dai giornali. Confidiamo comunque nella giustizia, che saprà dimostrare qual è la realtà.”