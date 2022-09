Bimbo di 6 anni schiacciato dall’armadio in casa a Livorno Ferraris: è grave

E' in gravi condizioni il piccolo rimasto ferito in casa: gli sarebbe caduto addosso un armadio . E' successo in provincia di Vercelli

Non sono rassicuranti le notizie che arrivano dalla provincia di Vercelli anche se la speranza è che nelle prossime ore il bollettino medico possa cambiare. Questa mattina c’è stato un grave incidente domestico, , a Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli. Poche ancora le informazioni, sappiamo che un bambino di sei anni è rimasto schiacciato da un mobile all’interno della propria abitazione. Si parla di un armadio che sarebbe caduto addosso al piccolo.

Soccorso dal personale del 118, il piccolo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Regina Margherita di Torino. Al momento non è stata chiarita la dinamica dell’accaduto.

Bambino schiacciato da un mobile in casa, le ultime notizie: cosa sappiamo

Le ultime notizie da Torino- Secondo quanto si è apprende, il bambino ha riportato un trauma toracico addominale con frattura del bacino. Non ha altre lesioni evidenti. Ricoverato in chirurgia, per lui è stata stimata una prognosi di 30-40 giorni. Secondo quanto si legge sul Corriere della sera, che dà gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del piccolo, nonostante le ferite siano molto serie, il bambino di sei anni rimasto coinvolto in questo incidente domestico, non sarebbe al momento in pericolo di vita ma resterà per diversi giorni in ospedale dove sarà curato. Le forze dell’ordine intanto cercano di comprendere se al momento dell’incidente in casa con il bambino ci fosse o meno un genitore.