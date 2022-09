E’ morto Manuel Vallicella: l’ex tronista aveva 35 anni

Una drammatica notizia arriva dalla provincia di Verona: Manuel Vallicella è morto, aveva solo 35 anni l'ex tronista di Uomini e Donne

E’ una notizia drammatica quella che questa mattina arriva dalla provincia di Verona. Una notizia che ci lascia senza parole e che riguarda uno dei più amati corteggiatori ed ex tronisti di Uomini e Donne. Parliamo di Manuel Vallicella che dopo la sua esperienza nel programma di Canale 5, non ha più voluto frequentare quell’ambiente ma che è rimasto nel cuore di tutti. Manuel è morto. Ad annunciare la drammatica notizia sono stati alcuni suoi amici, che quasi increduli per quello che è accaduto, hanno raccontato sui social che purtroppo Manuel si è tolto la vita. L’ultimo post sui social, il 13 settembre, un sorriso. Non diceva molto Manuel ma chi lo ha seguito in questi anni, sa che aveva realizzato il suo piccolo ma grande sogno: aveva aperto uno studio di tatuaggi, era quello che voleva fare. Ma tutto era stato reso più difficile per lui, dalla morte dell’amata mamma. L’avevamo conosciuta mentre a Uomini e Donne corteggiava Ludovica Valli, la dolcissima signora. Una donna minuta ma piena di energia e di amore per il suo Manuel. Quando è morta, ha lasciato un vuoto indelebile nella vita di Manuel Vallicella che probabilmente, non si è mai più ripreso.

Manuel Vallicella è morto: l’ex tronista si sarebbe suicidato

Era un ragazzo profondo ma anche complicato Manuel. Pochi giorni dopo aver accettato di partecipare a Uomini e Donne come tronista, dopo la delusione della mancata scelta da parte di Ludovica, aveva deciso di lasciare il trono. Non se la sentiva di continuare. Il pubblico di Uomini e Donne ricorderà anche di quella volta che, per dimostrare che l’abito non fa il monaco, Manuel si presentò in studio, con tutti i tatuaggi coperti dal trucco, per dimostrare che quei “disegni” sul volto, non rappresentavano una minaccia. Erano solo il suo modo di affrontare il mondo.

Non sappiamo molto altro ma la notizia è drammatica. L’amico di Manuel che per primo via social ha spiegato che cosa è successo, racconta che il Vallicella si sarebbe tolto la vita. Una notizia arrivata pochissimi minuti fa ma che ha sconvolto migliaia di persone che hanno inondato di messaggi e affetto il profilo social di Manuel, seguito da oltre 400 mila persone.

Ludovica Valli ricorda Manuel sui social