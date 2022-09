L’addio di Ludovica Valli a Manuel Vallicella: “Sono sconvolta”

Ludovica Valli non aveva scelto Manuel durante il suo trono, oggi arriva il drammatico addio sui social dopo la morte del Vallicella

Se il percorso di Ludovica Valli nello studio di Uomini e Donne è stato uno dei più amati e seguiti è anche perchè l’ex tronista, ha avuto la fortuna di incrociare sulla sua strada più di sei anni fa, due ragazzi dal cuore d’oro che realmente si erano innamorati di lei. Un percorso pieno di emozioni quello che Ludovica aveva regalato al pubblico, anche grazie a Manuel e a Fabio, che insieme a lei, hanno vissuto un periodo davvero speciale e intenso nello studio di Canale 5. E c’era da aspettarsi che oggi la Valli, dopo la drammatica notizia della morte di Manuel Vallicella, lo salutasse e dedicasse a quel ragazzo che per mesi ha fatto parte della sua vita, un pensiero. “Sono sconvolta, sono senza parole” ha scritto Ludovica Valli sul suo profilo social. E come non esserlo di fronte alla morte di un ragazzo di 35 anni. Manuel non c’è più. A scriverlo sui social i suoi amici che hanno anche rivelato che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, oggi affermato tatuatore, si sarebbe tolto la vita.

La drammatica notizia della morte di Manuel Vallicella

L’addio di Ludovica Valli a Manuel

“Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci, averti conosciuti è stato un onore” ha scritto Ludovica Valli sui social. Era il 2016 quando Ludovica era stata “eletta” tronista di Uomini e Donne e sul suo percorso aveva incrociato due meravigliosi ragazzi. Poi però aveva scelto Fabio per iniziare una storia d’amore lontano dalle telecamere del programma. Non aveva funzionato e intanto Manuel era diventato il tronista ma dopo poche settimane, aveva lasciato, forse perchè il suo cuore batteva ancora per Ludovica, forse perchè non si sentiva in grado di farlo. “Fai buon viaggio” ha scritto la Valli sui social, certamente ancora sconvolta da una notizia così drammatica.